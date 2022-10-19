Польша закупила у Южной Кореи 288 установок РСЗО K239 Chunmoo

Министр обороны Польши Мариуш Блащак утвердил рамочное соглашение с южнокорейской компанией Hawha Defence о приобретении 288 установок РСЗО K239 Chunmoo. Об этом сообщил в Twitter спикер польского Агентства по вооружениям Кшиштоф Платек.

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Соглашение предусматривает поставку пусковых систем для калибров 239 мм и 600 мм с предельной дальностью соответственно 80 км и 290 км.

Установки предполагается устанавливать на колесные шасси Jelcz польского производства.

Первые 18 установок с боеприпасами по графику должны быть переданы Польше в 2023 году.

В Минобороны Польши пояснили, что ранее запросили у США системы РСЗО HIMARS, однако их поставка оказалась маловероятна в те сроки, которые намечала для себя Польша. Поэтому предпочтение было отдано южнокорейским системам.

Ранее сегодня сообщалось, что Южная Корея начала поставки в Польшу гаубиц К9 и танков К2, которые предполагается использовать на границе с Беларусью.

Сергій Бережний

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