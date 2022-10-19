Польша начала получать гаубицы и танки от Кореи. Они прикроют границу с Беларусью — фото
19.10.2022, 12:43
Гаубицы К9 (Фото: Mariusz Błaszczak/Twitter)
Южная Корея начала поставки оружия Польше, речь идет о гаубицах К9 и танках К2, которые будут использовать на границе с Беларусью. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
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По его словам, начаты поставки вооружений из Южной Кореи — первые 24 гаубицы К9 уже направляются в Польшу и вскоре будут использованы подразделениями на востоке страны.
Также он отметил, что в ближайшее время первые десять танков К2 усилят восточный фланг.
СПРАВКА. 26 августа Блащак подписал с Сеулом два контракта на общую сумму $5,8 млрд, по которым Польше должны быть поставлены 180 танков К2 с 2022 по 2025 год и 212 гаубиц с 2022 по 2026 год. Также ожидается, что к концу этого года будет подписан договор на приобретение 48 южнокорейских легких штурмовиков FA-50 для ВВС Польши. Кроме того, Министерство национальной обороны Польши обсуждает планы покупки реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo производства Южной Кореи.
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