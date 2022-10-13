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Макрон: Лукашенко пойдет против воли народа, если Беларусь прямо вступит в войну

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 09:48
Макрон: Лукашенко пойдет против воли народа, если Беларусь прямо вступит в войну - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что если диктатор Беларуси Александр Лукашенко решит напрямую вступить в войну России против Украины, то он сделает это вопреки воле беларуского народа. Об этом он сообщил в интервью каналу France 2, цитирует его Le Figaro.

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По его словам, Франция снабжает Украину разведывательными данными, а Беларусь является соучастником войны России против Украины с 24 февраля. 

"Опять сосредоточены силы на границе с Украиной, придется быть очень бдительными. Мы не можем забывать, что народ оспаривал выборы президента Лукашенко", — сказал Макрон.

Он отметил, что если диктатор начнет прямую войну против Украины, то сделает это "вопреки воле своего народа". 

  • Министерство иностранных дел Беларуси 8 октября вызвало украинского посла Игоря Кизима, которому вручили ноту о том, что Украина якобы намерена атаковать территорию РБ. В украинском МИД назвали это провокацией.
  • В ОК "Север" после массированных ракетных ударов 10 октября сообщили, что прорывы или наступления со стороны Беларуси и России в Черниговской области не зафиксированы.
  • В Беларуси нет признаков формирования ударных группировок, заявили в Генштабе ВСУ.

Читайте также: Лукашенко помогает России. Беларусь ремонтирует технику и отправляет танки — Генштаб 

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война беларусь франция александр лукашенко эмманюэль макрон
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