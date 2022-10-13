Макрон: Лукашенко пойдет против воли народа, если Беларусь прямо вступит в войну

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что если диктатор Беларуси Александр Лукашенко решит напрямую вступить в войну России против Украины, то он сделает это вопреки воле беларуского народа. Об этом он сообщил в интервью каналу France 2, цитирует его Le Figaro.

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По его словам, Франция снабжает Украину разведывательными данными, а Беларусь является соучастником войны России против Украины с 24 февраля.

"Опять сосредоточены силы на границе с Украиной, придется быть очень бдительными. Мы не можем забывать, что народ оспаривал выборы президента Лукашенко", — сказал Макрон.

Он отметил, что если диктатор начнет прямую войну против Украины, то сделает это "вопреки воле своего народа".

Министерство иностранных дел Беларуси 8 октября вызвало украинского посла Игоря Кизима, которому вручили ноту о том, что Украина якобы намерена атаковать территорию РБ. В украинском МИД назвали это провокацией.

В ОК "Север" после массированных ракетных ударов 10 октября сообщили, что прорывы или наступления со стороны Беларуси и России в Черниговской области не зафиксированы.

В Беларуси нет признаков формирования ударных группировок, заявили в Генштабе ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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