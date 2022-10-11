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Генштаб отчитался об ударах под Херсоном. И не видит ударных группировок в Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 07:53
Генштаб отчитался об ударах под Херсоном. И не видит ударных группировок в Беларуси - Фото
Война в Украине, Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр"

Украинские военные за последние дни нанесли результативные удары по российским оккупантам под Херсоном. В Беларуси нет признаков формирования ударных группировок, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Армия РФ за прошедшие сутки нанесла 61 ракетный и 32 авиационных удара, 92 раза била из РСЗО. Украинская ПВО сбила 73 цели – 46 ракет и 27 беспилотников.

В Беларуси не наблюдается признаков формирования ударных группировок и передвижения войск. В Херсоне оккупанты рекомендуют преподавателям-коллаборантам переезжать в Крым. В Старобельске россияне ищут патриотов, задерживают членов семей и друзей военных и правоохранителей. В Луганской области оккупанты под видом поиска диверсантов ищут своих дезертиров.

Украинские военные 9 октября возле Белозерки Херсонской области уничтожили около 15 единиц техники. 10 октября в районе Берислава попали в ангар с военной техникой.

За сутки ВСУ отбили атаки в районах Бахмута, Бахмутского, Майорска, Соледара, Первомайского.

Авиация нанесла шесть ударов – по четырем местам скопления сил и техники, а также по двум ЗРК врага. Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления армии РФ, четыре района скопления сил и техники, ЗРК С-300, склад с боеприпасами.

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Марко Сировой
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ВСУ война ракетный удар Херсон ракеты армия рф генштаб войска россии
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