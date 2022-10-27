"Мстители" против "шахедов". Украина запросила у США комплексы AN/TWQ-1 Avenger – FP

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Украинские военные запросили у Вашингтона поставки американских зенитно-ракетных комплексов ближнего действия на шасси "хамви" для более эффективной – и дешевой – борьбы с иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом со ссылкой на трех помощников Конгресса и двух украинских чиновников, знакомых с этим вопросом, пишет Foreign Policy.

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"Украина настаивает на том, чтобы США отправили ЗРК Avenger для борьбы с наплывом иранских беспилотников", – говорится в статье инсайдера Пентагона Джека Детча.

СПРАВКА. AN/TWQ-1 Avenger разработан Boeing Aerospace Company совместно с General Electric для поражения воздушных целей на встречных курсах и вдогон на высотах до 3800 м и дальности до 5500 м. Состоит из двух контейнеров по 4 ракеты Stinger в каждом, зенитного пулемета M2 Browning кал. 12,7 мм, радара, тепловизора и выносного пульт ДУ. Масса ракеты – 10,1 кг, ее боевой части – 3 кг, длина – 1,52 м, калибр – 70 мм.

Foreign Policy отмечает, что ограниченная доступность "мстителей" может помешать администрации Джо Байдена передать эти системы Украине. Обозреватель пишет, что на складах армии США предостаточно другого оружия "близкого ПВО" – 20-мм зенитная самоходная установка М163 Vulcan.

В октябре, пишет Детч, украинские власти также призывали союзников к поставкам "усовершенствованных боеприпасов двойного назначения". Это разновидность кассетных боеприпасов, которые предназначены для разрыва на множество более мелких, чтобы поражать мобильные цели. В США, однако, пока действует запрет на их экспорт.

Эти боеприпасы необходимы ВСУ, "чтобы снизить износ артиллерийских орудий НАТО", уже поставленных Украине.

"Мы постоянно запрашиваем новые снаряды, которые имеют большую дальность и большую взрывную силу. Они нужны нам для уничтожения российских укреплений на нашей территории", – сказал изданию один украинский военный чиновник на условиях анонимности.

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Євген Пилипенко

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