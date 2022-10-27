"Мстители" против "шахедов". Украина запросила у США комплексы AN/TWQ-1 Avenger – FP
Украинские военные запросили у Вашингтона поставки американских зенитно-ракетных комплексов ближнего действия на шасси "хамви" для более эффективной – и дешевой – борьбы с иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом со ссылкой на трех помощников Конгресса и двух украинских чиновников, знакомых с этим вопросом, пишет Foreign Policy.
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"Украина настаивает на том, чтобы США отправили ЗРК Avenger для борьбы с наплывом иранских беспилотников", – говорится в статье инсайдера Пентагона Джека Детча.
Foreign Policy отмечает, что ограниченная доступность "мстителей" может помешать администрации Джо Байдена передать эти системы Украине. Обозреватель пишет, что на складах армии США предостаточно другого оружия "близкого ПВО" – 20-мм зенитная самоходная установка М163 Vulcan.
В октябре, пишет Детч, украинские власти также призывали союзников к поставкам "усовершенствованных боеприпасов двойного назначения". Это разновидность кассетных боеприпасов, которые предназначены для разрыва на множество более мелких, чтобы поражать мобильные цели. В США, однако, пока действует запрет на их экспорт.
Эти боеприпасы необходимы ВСУ, "чтобы снизить износ артиллерийских орудий НАТО", уже поставленных Украине.
"Мы постоянно запрашиваем новые снаряды, которые имеют большую дальность и большую взрывную силу. Они нужны нам для уничтожения российских укреплений на нашей территории", – сказал изданию один украинский военный чиновник на условиях анонимности.
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