Украина использует новейшую технологию Израиля для перехвата иранских дронов – СМИ

Израильское издание Debka пишет со ссылкой на "военные источники в Украине", что Силы обороны якобы установили "на легкие самолеты и беспилотники" израильскую систему перехвата дронов Smartshooter в попытке противодействия иранским дронам-камикадзе Shahed-136.

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Эта технология наведения на цель работает, как утверждают разработчики, по принципу "один выстрел – одно попадание" и "управляется искусственным интеллектом с системой передовых радаров".

Ее впервые представили публике в 2022 году на военной выставке в Париже и впервые официально применили в сентябре при разгоне в Хевроне палестинских демонстраций: тогда система использовала резиновые шарики, а не боеприпасы.

В описании работы системы дано: "Может функционировать как тактическое устройство перехвата БПЛА на поле боя". Уточняется, что такой аппаратурой можно оснащать не только дроны, но и "пулеметы и пушки".

Официально Израиль никаких военных технологий, оборудования и вооружений Украине не поставляет, чтобы не испортить отношения с Россией.

В сентябре СМИ этой страны написали, что некая компания якобы поставляет передовые системы борьбы с беспилотниками в Польшу и официально уведомляет об этом Минобороны Израиля, а затем польский партнер "подпольно" передает оборудование Украине.

21 октября глава МИД Кулеба запросил у Израиля ПВО/ПРО, там заявили, что они на стороне украинского народа.

26 октября в Минобороны призвали осторожнее писать о поставках оружия и как свершившийся факт поставок воспринимать только сообщения МО, верховного главнокомандующего, главкома ВСУ или партнеров, передающих системы.

Также сегодня в командовании Воздушных сил заявили, что освещение боевой работы ПВО "не предусматривается".

Євген Пилипенко

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