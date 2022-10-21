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Кулеба запросил у Израиля ПВО/ПРО. Там "глубоко озабочены" военными связями Иран–Россия

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 06:31
Кулеба запросил у Израиля ПВО/ПРО. Там
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поговорил с главой правительства Израиля Яиром Лапидом насчет поставок систем и  технологий противовоздушной и противоракетной обороны, которые разработаны и стоят на вооружение в этой ближневосточной стране. Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

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"Мы подробно обсудили запрос Украины к Израилю о предоставлении систем и технологий ПВО и ПРО", – написал Кулеба.

Он не уточнил, каким был результат разговора и было ли найдено положительное решение этого вопроса.

Кулеба написал, что сообщил Лапиду "о невыразимых страданиях, гибели людей и разрушениях, вызванных российскими ракетами и беспилотниками иранского производства".

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Премьер Израиля подтвердил факт такого разговора, однако не стал распространяться подробно о том, что конкретно обсуждалось. По его словам, Кулеба "дал мне обновленную информацию о войне в Украине", а он "поделился с ним нашей глубокой озабоченностью по поводу военных связей между Ираном и Россией".

"Израиль стоит на стороне украинского народа", – заверил Лапид.

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Євген Пилипенко
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