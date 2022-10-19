UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Axios получил письмо Украины Израилю: какие ПВО просит Киев и чем аргументирует

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 20:04
Axios получил письмо Украины Израилю: какие ПВО просит Киев и чем аргументирует - Фото
Железный купол в действии (Фото – Abir Sultan, EPA)

Украина просит у Израиля разные системы ПВО – от американских Patriot до местного "Железного купола". Главный аргумент – не дать усилиться Ирану. Об этом говорится в письме украинского посольства МИД Израилю, которое опубликовал Axios.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украинские дипломаты отмечают, что Россия за последние недели перешла к воздушным ударам по городам и другим населенным пунктам, что привело к значительным разрушениям и жертвам. РФ применяет для этого иранские дроны Shahed-136 и Mohajer-6, а в респектабельных СМИ появились сообщения о высокой вероятности поставок РФ иранских ракет Fateh-110 и Zolfaghar.

Поэтому Украина делает Израилю официальное предложение начать взаимное сотрудничество в сфере противоракетной обороны, говорится в письме.

Киев заинтересован в получении в кратчайшие сроки систем Iron Beam ("Железный луч"), Iron Dome ("Железный купол"), Barak-8, Patriot, David`s Sling ("Праща Давида") и Arrow Iterceptor. Также Украина заинтересована в израильской поддержки для обучения операторов систем.

Читайте также: Если Украина станет Израилем: местные рассказывают о том, как живут в военном государстве

Дипломаты аргументируют, что положительный опыт применения Ираном своего оружия в Украине приведет к усовершенствованию иранских систем и укреплению потенциала в производстве наступательного оружия. Все это усилилит угрозы безопасности Израиля и ближневосточного региона, говорится в письме.

"Учитывая общие ценности и интересы, тесные двусторонние связи, глубокие исторические корни, объединяющие народы Украины и Израиля, украинская сторона ожидает положительной реакции израильской стороны на это предложение", – подытожили дипломаты.

Читайте также: Иранские дроны ударили по Киеву: что известно об этом оружии Путина и как ответит Украина

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Израиль МИД пво Patriot ракеты про Железный купол Shahed-136 дроны-камикадзе
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 