Axios получил письмо Украины Израилю: какие ПВО просит Киев и чем аргументирует

Украина просит у Израиля разные системы ПВО – от американских Patriot до местного "Железного купола". Главный аргумент – не дать усилиться Ирану. Об этом говорится в письме украинского посольства МИД Израилю, которое опубликовал Axios.

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Украинские дипломаты отмечают, что Россия за последние недели перешла к воздушным ударам по городам и другим населенным пунктам, что привело к значительным разрушениям и жертвам. РФ применяет для этого иранские дроны Shahed-136 и Mohajer-6, а в респектабельных СМИ появились сообщения о высокой вероятности поставок РФ иранских ракет Fateh-110 и Zolfaghar.

Поэтому Украина делает Израилю официальное предложение начать взаимное сотрудничество в сфере противоракетной обороны, говорится в письме.

Киев заинтересован в получении в кратчайшие сроки систем Iron Beam ("Железный луч"), Iron Dome ("Железный купол"), Barak-8, Patriot, David`s Sling ("Праща Давида") и Arrow Iterceptor. Также Украина заинтересована в израильской поддержки для обучения операторов систем.

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Дипломаты аргументируют, что положительный опыт применения Ираном своего оружия в Украине приведет к усовершенствованию иранских систем и укреплению потенциала в производстве наступательного оружия. Все это усилилит угрозы безопасности Израиля и ближневосточного региона, говорится в письме.

"Учитывая общие ценности и интересы, тесные двусторонние связи, глубокие исторические корни, объединяющие народы Украины и Израиля, украинская сторона ожидает положительной реакции израильской стороны на это предложение", – подытожили дипломаты.

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Марко Сировой

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