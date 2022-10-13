Израиль дает Украине разведданные об иранских дронах – источник NYT

Израиль предоставляет Украине данные об иранских дронах, которые использует армия России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

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Украина просила Израиль поставить системы противовоздушной обороны, учитывая успехи израильских ПВО, говорится в материале. Однако Израиль пока отказывался давать их, не желая провоцировать РФ на препятствование израильским авиаударам в Сирии.

При этом Израиль поставляет Украине основные разведданные об иранских беспилотниках, говорит источник NYT. Также частная израильская компания поставляет Украине спутниковые снимки позиций российских войск.

Иранские официальные лица отрицают поставку дронов России. МИД призывает Тегеран не искать оправданий, а прекратить снабжение агрессора оружием.

Утром 13 октября армия РФ ударила дронами-камикадзе по Киевской области.

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Марко Сировой

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