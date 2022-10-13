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Израиль дает Украине разведданные об иранских дронах – источник NYT

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 11:58
Израиль дает Украине разведданные об иранских дронах – источник NYT - Фото
Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Израиль предоставляет Украине данные об иранских дронах, которые использует армия России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

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Украина просила Израиль поставить системы противовоздушной обороны, учитывая успехи израильских ПВО, говорится в материале. Однако Израиль пока отказывался давать их, не желая провоцировать РФ на препятствование израильским авиаударам в Сирии.

При этом Израиль поставляет Украине основные разведданные об иранских беспилотниках, говорит источник NYT. Также частная израильская компания поставляет Украине спутниковые снимки позиций российских войск.

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Марко Сировой
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Израиль ВСУ война разведка армия рф беспилотники войска россии Shahed-136 дроны-камикадзе
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