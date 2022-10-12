Shahed-136 не помогут достичь тех целей, которые ставила Россия — разведка Британии

Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 не помогут достичь тех целей, которые ставила Россия. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что РФ развернула иранские беспилотники как минимум с августа, а также использовала Shahed-136 в волну массированных ударов по критической инфраструктуре 10 октября.

Отмечается, что данные беспилотники медленные и летают на малых высотах, что позволяет легко нацеливаться на них при помощи обычных средств противовоздушной обороны. Британцы заявляют, что существует реальная возможность того, что Россия добилась "определенного успеха", когда пыталась атаковать сразу несколькими дронами.

Несмотря на заявленную дальность полета в 2500 км, Shahed-136 имеет лишь небольшую взрывчатую нагрузку. Вряд ли он будет удовлетворительно выполнять функцию глубокого удара, для которой Россия, вероятно, стремилась его использовать, констатировали в сводке.

Также в сообщении обратили внимание на то, что российская авиация все еще обладает "ограниченным эффектом" над территорией Украины, а отсутствие устойчивого и точного ударного потенциала, скорее всего, является одной из главных проблем в возможностях оккупантов.

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Дмитро Гриниченко

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