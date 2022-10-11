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Иран не мог самостоятельно произвести дроны-камикадзе Shahed-136 – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 14:33
Иран не мог самостоятельно произвести дроны-камикадзе Shahed-136 – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео)

У Ирана не было возможности самостоятельно производить барражирующие беспилотники Shahed-136, которые он поставляет России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии Радио Свобода.

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По словам Данилова, украинские специалисты осмотрели компоненты иранских дронов-камикадзе, которые были сбиты, и выяснили, что они произведены в других странах.

"Иранцы самостоятельно эти вещи собирать не могли. Там есть определенные компоненты из определенных стран. Мы сейчас разбираемся, каким образом они там оказались и почему страна, которая была под санкциями, имела возможность покупать вещи, которые на 100 процентов относятся к военно-промышленному комплексу", – сказал секретарь СНБО.

  • Несмотря на то, что в Украине сбиты и упали десятки Shahed-136, Иран продолжает утверждать, что не поставлял дроны России.
  • 7 октября сообщалось, что на аэродром Лунинец в Беларуси, вероятно, доставлены по меньшей мере 20 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136 и командные пункты для управления ими.
  • 11 октября ГУР сообщило, что на 10 октября в Беларусь завезли 32 дрона-камикадзе. До 14 октября планируется завезти еще восемь.

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Наталія Медведєва
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дрон Алексей Данилов Иран Shahed-136
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