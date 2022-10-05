В Украине сбиты и упали в атаке десятки иранских дронов. Иран упорствует – "мы ни при чем"

Несмотря на десятки сбитых и атаковавших объекты в Украине иранских барражирующих боеприпасов Shahed-136, которые российские оккупанты маркируют как "Герань-2", власти Ирана продолжают отрицать, что поставили эти дроны армии РФ. Представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил о "необоснованности" заявлений украинских властей.

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Вопрос на брифинге ему задали о "позиции некоторых украинских официальных лиц в отношении использования российской армией беспилотников иранского производства в войне против Украины".

"Иран считает опубликованные новости о поставках в Россию беспилотников для использования в войне в Украине необоснованными и не подтверждает их", – ответил Канаани.

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Спикер МИД Ирана заявил, что они "всегда декларировали принципиальную и четкую политику активной беспристрастности и противодействия войне, подчеркивая необходимость политического решения споров между двумя сторонами и отказа от насилия".

Он добавил, что министр иностранных дел Ирана "всегда подтверждал необходимость разрешения разногласий мирным путем и путем переговоров, и объявлял о готовности Ирана помочь этому процессу".

На запрос о комментарии представитель МИД Олег Николенко ответил LIGA.net, что "наша позиция не поменялась". 24 сентября ведомство призвало Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания".

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что за все время Силы обороны сбили 41 дрон-камикадзе, однако 26 БПЛА попали в цели.

Сейчас Россия почти ежедневно бьет ракетами (преимущественно из ЗРК С-300) по Николаеву, Запорожью, Харькову и другим прифронтовым городам и поселкам. С осени к ракетным ударам враг подключил Shahed-136.

4 октября Иран не признал псевдореферендумы РФ, но привычно заявил о "провокациях НАТО".

Ночью 5 октября Россия нанесла серию ударов дронами Shahed-136 по Белой Церкви. Было два налета.

Євген Пилипенко , Марко Сировой

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