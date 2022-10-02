С начала атак иранских дронов на юге ВСУ сбили 29 из них, 12 достигли целей – Гуменюк

Россияне запускают дроны иранского производства целыми группами, так как при таком применении они более эффективны. За весь период использования этих беспилотников армией РФ на юге украинские силы сбили 29 из них, и только 12 дронов достигли целей. Об этом в эфире телемарафона сказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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Гуменюк спросили, почему россияне запускают дроны иранского производства целыми группами, и может ли это быть попыткой армии РФ обнаружить украинскую противовоздушную оборону.

"Во-первых, действительно, не исключаем и такой возможности. Во-вторых, это специфическое оружие, которое именно в групповом применении считается более эффективным. Если даже сбили первый [беспилотник], то второй продолжает выполнять задание. Они осознают, что мы можем их сбивать", – сказала Гуменюк.

Она озвучила "сухую статистику", которая об этом свидетельствует – за весь период обнаружения российских дронов иранского производства на юге Украины ВСУ сбили 29 беспилотников, и только 12 дронов достигли своих целей.

"Получается достаточно убедительное соотношение, сбивание все же дает свои результаты. Хотя обнаруживаются они действительно сложно при помощи приборов, но их слышно даже невооруженным ухом и видно в том числе с помощью тепловизоров", – сказала Гуменюк.

С 20 по 29 сентября украинская ПВО практически ежедневно сбивала российские дроны иранского производства.

В ответ на поставки Ираном вооружения армии РФ Украина лишила посла Ирана аккредитации, а также решила сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

В Иране не признают, что поставляют оружие российским оккупантам, но отмечают, что у страны есть соглашение о военном сотрудничестве с РФ.

В Пентагоне заявили, что иранские беспилотники не стали большим технологическим прорывом для России.

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Оксана Житнюк

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