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Данилов назвал ракетные удары России и угрозы Лукашенко психологической атакой

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 16:24
Данилов назвал ракетные удары России и угрозы Лукашенко психологической атакой - Фото
Последствия ракетного удара России по Украине 10 октября (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

Массированную ракетную атаку России и угрозы беларуского диктатора Александра Лукашенко о развертывании совместной с Россией группировки войск следует рассматривать как психологическую атаку, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии Украинской правде.

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"Цугцванг Путина начался и пришел в активную фазу. Что бы он дальше ни делал, будет только хуже для него. Эта агония будет приближать его к поражению. Что касается сегодняшней мощной ракетной атаки, которую испытала почти вся страна, именно по нашей энергосистеме, – это проявление слабости, это проявление понимания того, что он проиграет. Он таким образом хочет посеять у нас хаос и панику", – считает Данилов.

То же касается и угроз Лукашенко, которого секретарь СНБО называет "заложником ситуации".

По его мнению, в Беларуси почти нет желающих воевать против Украины и решение Лукашенко начать войну против Украины может стать последним в его жизни.

"Они хотят нас запугать, поэтому у них такое, знаете, раньше в Первую мировую войну было выражение "психологические атаки". Это чисто психологическая атака, чтобы у нас началась паника и пр. Это надо перетерпеть", – считает Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что у России уже не так много ракет и рано или поздно они закончатся.

Андрій Водяний
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Россия война владимир путин беларусь александр лукашенко ракетный обстрел Алексей Данилов
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