Россия под утро ударила дронами-камикадзе по Киевской области
13.10.2022, 06:30
Иранский дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
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Армия России утром ударила по Киевской области, сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.
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По предварительным данным, оккупанты атаковали дронами-камикадзе. Удар пришелся по одной из общин области, написал Кулеба, не уточнив, по какой конкретно.
На месте удара работают спасатели.
ДОПОЛНЕНО В 07:10. Удары дронами-камикадзе были по критической инфраструктуре, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
- 10 октября РФ выпустила по Украине более 80 ракет, в том числе по Киеву. Больше половины ракет сбила ПВО.
- 11 октября над Киевской областью сбили несколько ракет. 12 октября сбили дрон-камикадзе.
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