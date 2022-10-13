UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия под утро ударила дронами-камикадзе по Киевской области

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 06:30
Россия под утро ударила дронами-камикадзе по Киевской области - Фото
Иранский дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
дополнено

Армия России утром ударила по Киевской области, сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По предварительным данным, оккупанты атаковали дронами-камикадзе. Удар пришелся по одной из общин области, написал Кулеба, не уточнив, по какой конкретно.

На месте удара работают спасатели.

ДОПОЛНЕНО В 07:10. Удары дронами-камикадзе были по критической инфраструктуре, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Читайте также: Закрыть небо Украины. Рамштайн-6 после ракетных ударов: получит ли Украина ПВО от Запада

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война киев киевская область армия рф войска россии дроны-камикадзе
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 