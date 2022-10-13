Россия под утро ударила дронами-камикадзе по Киевской области

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Армия России утром ударила по Киевской области, сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.

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По предварительным данным, оккупанты атаковали дронами-камикадзе. Удар пришелся по одной из общин области, написал Кулеба, не уточнив, по какой конкретно.

На месте удара работают спасатели.

ДОПОЛНЕНО В 07:10. Удары дронами-камикадзе были по критической инфраструктуре, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Марко Сировой

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