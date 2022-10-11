Киевская область. Силы ПВО сбили две ракеты российских оккупантов — глава ОВА
11.10.2022, 10:28
Алексей Кулеба (Фото: Алексей Кулеба/Telegram)
Силы противовоздушной обороны сбили две российских ракеты над Киевской областью. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
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По его словам, в одном из районов области силы ПВО сбили две ракеты оккупантов.
Глава ОВА напомнил, что воздушная тревога продолжается и призвал граждан находиться в укрытиях.
Также местные власти сообщили о работе ПВО в Одесской, Хмельницкой областях и Кривом Роге.
- Армия РФ утром 10 октября ударила по центру Киева. Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру столицы.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российского диктатора Владимира Путина "террористом, который разговаривает ракетами". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после массированных ударов РФ по Украине не может быть никаких разговоров о переговорах.
- После массированных ракетных ударов по Киеву и другим городам глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал Конгресс США сосредоточиться на поставке Украине комплексов NASAMS и самолетов F-16.
- Взрыв на Крымском мосту не стал поводом для массированных ракетных ударов по Украине, так как россияне долго планировали обстрелы. Об этом сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.
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