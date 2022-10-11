UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Киевская область. Силы ПВО сбили две ракеты российских оккупантов — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 10:28
Киевская область. Силы ПВО сбили две ракеты российских оккупантов — глава ОВА - Фото
Алексей Кулеба (Фото: Алексей Кулеба/Telegram)

Силы противовоздушной обороны сбили две российских ракеты над Киевской областью. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в одном из районов области силы ПВО сбили две ракеты оккупантов.

Глава ОВА напомнил, что воздушная тревога продолжается и призвал граждан находиться в укрытиях.

Также местные власти сообщили о работе ПВО в Одесской, Хмельницкой областях и Кривом Роге.

Читайте также: Кулеба: Путина никто не "провоцировал" на ракетный террор. Нужно перестать повторять бред

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетные удары война пво киевская область алексей кулеба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 