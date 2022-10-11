Киевская область. Силы ПВО сбили две ракеты российских оккупантов — глава ОВА

Силы противовоздушной обороны сбили две российских ракеты над Киевской областью. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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По его словам, в одном из районов области силы ПВО сбили две ракеты оккупантов.

Глава ОВА напомнил, что воздушная тревога продолжается и призвал граждан находиться в укрытиях.

Также местные власти сообщили о работе ПВО в Одесской, Хмельницкой областях и Кривом Роге.

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Дмитро Гриниченко

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