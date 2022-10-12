Атаки оккупантов не прекращаются. В Киевской области силы ПВО сбили дрон-камикадзе

В Киевской области силы противовоздушной обороны сбили дрон-камикадзе российских оккупантов. Об этом сообщается в Telegram Деснянской общины.

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В 7:35 в Киевской области была объявлена воздушная тревога. В 7:53 тревога была отменена.

В 7:54 Деснянская община сообщила о сбитии БПЛА.

11 октября Главное управление разведки сообщило, что Россия завозит в Беларусь иранские дроны-камикадзе Shahed-136 и забирает оружие из беларуских арсеналов.

Украинцы после устроенных Россией массированных ракетных обстрелов задонейтили "на месть" более 352 млн грн – на 250 млн грн больше, чем рассчитывали волонтеры.

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Вадим Ребрина

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