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Атаки оккупантов не прекращаются. В Киевской области силы ПВО сбили дрон-камикадзе

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 08:22
Атаки оккупантов не прекращаются. В Киевской области силы ПВО сбили дрон-камикадзе - Фото
Обломки беспилотника Shahed-136 (Фото - Википедия)

В Киевской области силы противовоздушной обороны сбили дрон-камикадзе российских оккупантов. Об этом сообщается в Telegram Деснянской общины.

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В 7:35 в Киевской области была объявлена воздушная тревога. В 7:53 тревога была отменена.

В 7:54 Деснянская община сообщила о сбитии БПЛА.

  • 11 октября Главное управление разведки сообщило, что Россия завозит в Беларусь иранские дроны-камикадзе Shahed-136 и забирает оружие из беларуских арсеналов.
  • Украинцы после устроенных Россией массированных ракетных обстрелов задонейтили "на месть" более 352 млн грн – на 250 млн грн больше, чем рассчитывали волонтеры.

Читайте также: Иран не мог самостоятельно сделать дроны-камикадзе Shahed-136 – Данилов

Вадим Ребрина
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пво дрон БПЛА киевская область
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