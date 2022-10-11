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"Бавовны будет много". Украинцы собрали на дроны-камикадзе на 250 млн грн больше, чем надо видео

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11.10.2022, 17:23
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Украинцы после устроенных Россией массированных ракетных обстрелов задонейтили "на месть" более 352 млн грн – на 250 млн грн больше, чем рассчитывали волонтеры. Об этом сообщили общественный активист Сергей Стерненко и волонтер Сергей Притула, которые вчера открыли сбор на дроны-камикадзе для Вооруженных Сил Украины.

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"Сбор на месть завершен. Будут дроны-камикадзе! И не только", – сообщил Притула.

Сбор был объявлен 10 октября в 12:00 и длился ровно сутки. За эти 24 часа украинцы перевели 352 млн грн. Притула и Стерненко сказали, что рассчитывали собрать около 100 млн грн для закупки дронов-камикадзе.

"Из этих средств мы покупаем 50 дронов-камикадзе RAM II с наземными станциями на 100 млн. Но поскольку мы собрали в разы больше, чем планировали, то остается еще 252 млн", – сообщил Стерненко.

Притула добавил, что теперь перед волонтерами стоит "большой вызов", как эффективно и рационально использовать оставшиеся средства.

"Как вы понимаете, мы собираемся использовать их не на носки. Мы понимаем ваши ожидания. Вы сбрасывали на то, чтобы была "бавовна", и мы над этим работаем. "Бавовны" будет много", – сказал Притула.

  • 10 октября Россия осуществила массированные обстрелы по украинским городам – Киеву, Харькову, Львову, Днепру и другим. Попадания ракет зафиксированы в 12 областях. Главной целью были объекты энергетической инфраструктуры. Обстрелы повлекли за собой перебои со связью, а также временное отключение электро- и водоснабжения в некоторых городах. Всего россияне выпустили более 80 ракет, украинская ПВО сбила около 60% из них.
  • В ответ на массированные российские обстрелы Притула и Стерненко открыли "сбор на месть". Первый миллион украинцы задонейтили за семь минут. Первые 10 млн собрали за 20 минут.
  • Сегодня россияне продолжили массированные ракетные атаки по территории Украины. Украинская ПВО уничтожила 20 ракет и 13 дронов-камикадзе армии РФ.
Оксана Житнюк
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Сергей Стерненко война дрон беспилотник волонтер сергей притула сбор дрон-камикадзе RAM II
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