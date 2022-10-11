Украинцы после устроенных Россией массированных ракетных обстрелов задонейтили "на месть" более 352 млн грн – на 250 млн грн больше, чем рассчитывали волонтеры. Об этом сообщили общественный активист Сергей Стерненко и волонтер Сергей Притула, которые вчера открыли сбор на дроны-камикадзе для Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сбор на месть завершен. Будут дроны-камикадзе! И не только", – сообщил Притула.

Сбор был объявлен 10 октября в 12:00 и длился ровно сутки. За эти 24 часа украинцы перевели 352 млн грн. Притула и Стерненко сказали, что рассчитывали собрать около 100 млн грн для закупки дронов-камикадзе.

"Из этих средств мы покупаем 50 дронов-камикадзе RAM II с наземными станциями на 100 млн. Но поскольку мы собрали в разы больше, чем планировали, то остается еще 252 млн", – сообщил Стерненко.

Притула добавил, что теперь перед волонтерами стоит "большой вызов", как эффективно и рационально использовать оставшиеся средства.

"Как вы понимаете, мы собираемся использовать их не на носки. Мы понимаем ваши ожидания. Вы сбрасывали на то, чтобы была "бавовна", и мы над этим работаем. "Бавовны" будет много", – сказал Притула.

10 октября Россия осуществила массированные обстрелы по украинским городам – Киеву, Харькову, Львову, Днепру и другим. Попадания ракет зафиксированы в 12 областях. Главной целью были объекты энергетической инфраструктуры. Обстрелы повлекли за собой перебои со связью, а также временное отключение электро- и водоснабжения в некоторых городах. Всего россияне выпустили более 80 ракет, украинская ПВО сбила около 60% из них.

В ответ на массированные российские обстрелы Притула и Стерненко открыли "сбор на месть". Первый миллион украинцы задонейтили за семь минут. Первые 10 млн собрали за 20 минут.

Сегодня россияне продолжили массированные ракетные атаки по территории Украины. Украинская ПВО уничтожила 20 ракет и 13 дронов-камикадзе армии РФ.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.