Нетаньяху против поставок оружия Украине Израилем. Говорит, что его может получить Иран
Экс-премьер-министр и лидер оппозиции Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против поставок оружия Украине, аргументируя это тем, что оно может попасть в руки Ирана. Об этом он сообщил в интервью каналу MSNBC, цитирует его Jerusalem Post.
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По его словам, нынешняя политика Израиля в отношении войны России против Украины, которая предусматривает прием беженцев и оказание гуманитарной помощи украинцам, является "благоразумной".
Одновременно он выступил против поставок оружия Украине и заявил, что оно якобы может попасть к Ирану, который использует его против Израиля.
Также он упомянул об опасности "глобального конфликта" с возможным применением ядерного оружия.
"Я не думаю, что есть большая разница, будет ли это тактическое ядерное оружие или стратегическое ядерное оружие, этот порог не пересекался в течение 77 лет, и я думаю, что сейчас требуется сочетание твердости и осторожности, чтобы убедиться, что это конфликт заканчивается и, конечно же, не распространяется", — сказал политик.
В Израиле 1 ноября состоятся досрочные выборы в парламент (Кнессет). По предварительным социологическим опросам, партии Нетаньяху и его оппонентов набирают примерно одинаковое количество голосов.
- 18 октября Украина официально обратилась к Израилю с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны и соответствующие технологии.
- Утром 17 октября Россия атаковала иранскими беспилотниками Shahed-136 центр Киева и другие города Украины. МИД официально обвинил Иран в соучастии в агрессии против Украины.
- Союз России и Ирана является серьезной угрозой, на которую нужно обращать пристальное внимание, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.
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