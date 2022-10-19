Нетаньяху против поставок оружия Украине Израилем. Говорит, что его может получить Иран

Экс-премьер-министр и лидер оппозиции Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против поставок оружия Украине, аргументируя это тем, что оно может попасть в руки Ирана. Об этом он сообщил в интервью каналу MSNBC, цитирует его Jerusalem Post.

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По его словам, нынешняя политика Израиля в отношении войны России против Украины, которая предусматривает прием беженцев и оказание гуманитарной помощи украинцам, является "благоразумной".

Одновременно он выступил против поставок оружия Украине и заявил, что оно якобы может попасть к Ирану, который использует его против Израиля.

Также он упомянул об опасности "глобального конфликта" с возможным применением ядерного оружия.

"Я не думаю, что есть большая разница, будет ли это тактическое ядерное оружие или стратегическое ядерное оружие, этот порог не пересекался в течение 77 лет, и я думаю, что сейчас требуется сочетание твердости и осторожности, чтобы убедиться, что это конфликт заканчивается и, конечно же, не распространяется", — сказал политик.

В Израиле 1 ноября состоятся досрочные выборы в парламент (Кнессет). По предварительным социологическим опросам, партии Нетаньяху и его оппонентов набирают примерно одинаковое количество голосов.

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины . В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвал Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

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Дмитро Гриниченко

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