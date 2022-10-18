Госдеп: Союз России и Ирана — это серьезная угроза, к которой нужно пристальное внимание

Союз России и Ирана является серьезной угрозой, на которую нужно обращать пристальное внимание. Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.

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По его словам, США предупреждали с июля, что Иран собирается оказывать военную помощь России, а к углублению союза Тегерана и Москвы необходимо относиться как к серьезной угрозе.

"На это любая страна должна обращать самое пристальное внимание. Это то, за чем мы продолжаем внимательно следить с нашей стороны, и мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, в том числе в Организации Объединенных Наций, чтобы решить проблему опасного распространения оружия Ираном в Россию", — сказал Патель.

Дипломат подчеркнул, что любой, кто ведет дела с Ираном, "должен быть очень осторожным и проявлять должную осмотрительность".

"США, не колеблясь, применят санкции или примут меры против нарушителей. Не могу сейчас назвать конкретных действий, но мы продолжаем уделять этому очень пристальное внимание", — заявил он.

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Дмитро Гриниченко

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