США собираются усилить санкции против Ирана из-за продажи дронов России – Politico

Соединенные Штаты намерены ввести санкции против Ирана за помощь России в войне против Украины, заявил американский чиновник после сообщений, что Тегеран планирует отправить Москве ракеты для использования на поле боя. Об этом пишет Politico.

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Меры США, вероятно, будут включать экономические санкции и, возможно, определенный экспортный контроль. Также они будут направлены против третьих сторон, помогающих Тегерану и Москве.

"Собираемся ли мы делать больше из-за иранских военных продаж России? Абсолютно так", – сказал американский чиновник на условиях анонимности. "Для кого-либо в мире, кто или продает Ирану материалы, которые могут быть использованы для [беспилотных летательных аппаратов] или баллистических ракет, или кто участвует в полетах между Ираном и Россией: имейте осмотрительность, потому что мы безусловно собираемся применить санкции. Все, кто помогает иранцам, помогают россиянам убивать украинцев", – подчеркнул источник.

Чиновник отказался вдаваться в детали будущих санкций или прямо комментировать недавние сообщения об ирано-российских вооруженных соглашениях.

16 октября американская газета The Washington Post заявила, что Иран собирается передать России баллистические ракеты класса "земля – земля" для войны против Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против Ирана за поставку России беспилотников.

Вадим Ребрина

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