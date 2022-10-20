РФ вывела ПВО из Сирии, что может изменить позицию Израиля по военной помощи Украине – NYT
Россия недавно передислоцировала системы противовоздушной обороны С-300 и войска из Сирии, таким образом устранив одно из нескольких препятствий для поддержки Израилем Украины. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на троих высокопоставленных чиновников с Ближнего Востока.
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Это изменение может свидетельствовать о существенных сдвигах в балансе сил в Сирии, отмечает издание.
У официальных лиц разные оценки количества выведенных войск. Двое из них сказали, что речь идет о двух батальонах (1200-1600 военных), по словам другого – гораздо больше. Но все сошлись на том, что численность боевого состава РФ была сокращена.
Израильский чиновник также сказал, что из Сирии в Украину были передислоцированы несколько российских командующих, а военное руководство в Москве стало менее вовлеченным в повседневное управление операциями в Сирии, в том числе в военной координации с Израилем.
Будучи врагом как Ирана, так и Сирии, Израиль регулярно наносит удары по целям в Сирии, чтобы помешать Тегерану закрепиться у северо-восточной границы Израиля. В 2018 году риск для израильских пилотов во время этих налетов вырос после того, как Россия переместила в Сирию систему ПВО С-300.
Хотя контроль над С-300 так и не был передан сирийскому правительству, риск того, что системы могут быть использованы против израильских самолетов, являлся основной причиной, почему Израиль отклонял запросы Украины на военную технику с начала российского вторжения в феврале.
По словам трех чиновников, Россия сейчас вывела систему С-300 из Сирии, чтобы усилить свое вторжение в Украину.
Растущая военная поддержка Ираном России в сочетании с увеличением российских ударов по украинскому гражданскому населению уже возобновила дебаты в Израиле в последние дни о том, должен ли Израиль поставлять оружие Украине. Израиль производит несколько систем противовоздушной обороны, которые могут помочь Украине сбивать ракеты и беспилотники, в частности Iron Dome малой дальности, которую Израиль использует против ракет.
- 18 октября Украина официально обратилась к Израилю с просьбой предоставить системы ПВО и соответствующие технологии. В тот же день министр обороны Израиля Ганц заявил, что "мы не продавали оружие Украине", однако сказал это в прошлом времени.
- Против поставок оружия Украине высказался экс-премьер Израиля, лидер оппозиции Нетаньяху.
- Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что "есть надежда" на то, что после выборов в Израиле страна будет больше помогать Украине в войне.
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