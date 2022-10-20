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Посол Украины: Есть надежда, что после выборов Израиль будет намного больше помогать нам

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 13:52
Посол Украины: Есть надежда, что после выборов Израиль будет намного больше помогать нам - Фото
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук (Фото: скриншот с видео)

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что "есть надежда" на то, что после выборов в Израиле, страна будет больше помогать Украине в войне. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, у Израиля коалиционное правительство, которое состоит из восьми партий, — их представители постоянно критикуют друг друга за пределами парламента. 

"Сейчас у них идет предвыборная кампания, выборы состоятся через 10 дней. Фактически — это предвыборная гонка, тут все политики вынуждены высказывать свою позицию по поводу войны России против Украины. Большая часть населения Израиля нас поддерживает, но это, к сожалению, не влияет прямо на действия политиков. Левые партии больше поддерживают Украину, правые партии занимают более осторожную позицию", — сказал дипломат.

Он заявил, что 20 октября должны состояться телефонные переговоры министров обороны Алексея Резникова и Бенни Ганца, а также министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и премьер-министра Израиля Яира Лапида.

Корнийчук считает, что позиция Лапида проукраинская, однако он не имеет большинства в кабинете и не может принимать единоличные решения, которые срочно нужны Украине. 

"Есть большая надежда, что после формирования нового правительства Израиль будет помогать Украине гораздо больше и именно теми системами, которые нас интересуют. К сожалению, это тоже займет время, так как это маленькая страна, которая сконцентрирована на собственных интересах", — резюмировал посол.

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Дмитро Гриниченко
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Россия Украина Израиль война военная помощь Евгений Корнийчук
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