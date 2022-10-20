Ермак с раввином обратились к евреям мира: РФ – "евро-Хезболла". Нам нужна ПВО Израиля

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал ведущие еврейские организации повлиять на политику Израиля, который мог бы предоставить Украине современные системы противовоздушной/противоракетной обороны, но пока воздерживается от поставок таких вооружений ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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Он рассказал участникам онлайн-встречи, что в октябре за несколько дней РФ нанесла сотни ударов ракетами и иранскими дронами по городам, критической инфраструктуре и памяткам истории и культуры, отметив, что один Shahed-136 разрушил историческое здание в центре Киева, "построенное еврейской общиной".

"Россия – это государство-террорист, которое сегодня в своей борьбе с США и их союзниками, включая Израиль, использует Иран. Россия – это европейская Хезболла", – подчеркнул он.

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Ермак отметил, что системы раннего предупреждения о ракетных атаках, которые готов предоставить Израиль, помогут ВСУ более экономно применять средства ПВО и оперативнее информировать граждан об угрозе.

Но, сказал он, Израиль обладает одним из самых мощных "щитов" ПРО/ПВО в мире, и Украина хотела бы, чтобы руководство страны пересмотрело запрет на поставки вооружений официальному Киеву.

СПРАВКА. Хезболла – ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия. Признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады, Бахрейна и Лигой арабских государств. ЕС, Великобритания, Австралия и Нидерланды признают ее таковой частично. Почти полностью контролирует южную часть Ливана. Сформирована в ответ на израильскую оккупацию Ливана в 1982 году при поддержке сторонников иранского аятоллы Хомейни.

Главный раввин Киева Яков Дов Блайх также призвал коллег объяснять своему народу, что "в этой исторической борьбе Израиль должен быть на стороне правды и защиты жизни людей", ведь речь сейчас идет "не о политике, не о выборах, а о войне против людей, против нации".

"Это террор для уничтожения людей. Мы должны что-то сделать, чтобы остановить это. Мы должны делать все возможное для того, чтобы остановить убийство гражданских. Мы не можем быть слепыми", – добавил он.

Євген Пилипенко

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