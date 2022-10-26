Освещение боевой работы ПВО Воздушных сил не предусматривается – командование

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины не будут рассказывать публике и СМИ о работе противовоздушного щита страны. Об этом заявили в командовании этого рода войск.

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Обращаясь к украинским и зарубежным СМИ, там сообщили, что освещение боевой работы ПВО ВС ВСУ "не предусматривается" (кроме некоторых результатов ее работы, то есть отчетов о сбитых ракетах/самолетах/вертолетах/БПЛА врага. — Прим. ред.).

Это касается в том числе актуальной темы поступления в Украину и функционирования зенитных ракетных систем IRIS-T и NASAMS, подчеркнули в Воздушных силах.

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"Благодарим за понимание", – добавили в войсках.

25 октября руководство Raytheon Technologies, компании-производителя систем NASAMS, сообщило, что правительство США уже получило два комплекса NASAMS, и "в ближайшее время" их передадут Украине. Некоторые СМИ истолковали это как свершившийся факт поставки систем для ВСУ.

В конце лета 2022 года Пентагон заключил контракт с Raytheon на производство ЗРК NASAMS на сумму $182 млн.

Ориентировочно в октябре Германия передала ВСУ первую из четырех обещанных систем IRIS-T SLM.

Бойцы ВСУ заканчивают курс обучения работе с NASAMS, заявлял в середине октября министр обороны Резников.

Євген Пилипенко

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