США рассматривают передачу Украине ПВО HAWK. Это предшественник системы Patriot — Reuters
В Вашингтоне рассматривают передачу Украине зенитно-ракетного комплекса HAWK, который был предтечей системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
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Американцы говорят, что Белый дом рассматривает возможность отправки старых комплексов ПВО HAWK в Украине, чтобы помочь стране защититься от атак беспилотников и ракет.
Отмечается, что ракеты-перехватчики HAWK станут модернизацией переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. В администрации президента США Джо Байдена отказались от официальных комментариев, поэтому не удалось определить, сколько систем и ракет HAWK есть в наличии.
Вероятно, США сначала отправят ракеты-перехватчики для системы HAWK Украине, поскольку пока неясно, достаточно ли установок находятся в хорошем состоянии — системы были на хранении десятилетиями.
Объявление возможного пакета помощи с системами HAWK рассматривается на этой неделе — официальные лица США предупреждали ранее, что размер и состав пакетов помощи могут быстро меняться.
- Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Испания готова передать Украине четыре пусковые установки системы ПВО HAWK.
- 13 октября Столтенберг заявил, что НАТО в ближайшее время передаст Украине оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, в том числе дронами-камикадзе иранского производства.
- Иран будет поставлять России ракеты класса "земля-земля" в ближайшее время, ожидается прибытие групп "советников" для обучения.
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