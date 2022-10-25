США рассматривают передачу Украине ПВО HAWK. Это предшественник системы Patriot — Reuters

В Вашингтоне рассматривают передачу Украине зенитно-ракетного комплекса HAWK, который был предтечей системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

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Американцы говорят, что Белый дом рассматривает возможность отправки старых комплексов ПВО HAWK в Украине, чтобы помочь стране защититься от атак беспилотников и ракет.

Отмечается, что ракеты-перехватчики HAWK станут модернизацией переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. В администрации президента США Джо Байдена отказались от официальных комментариев, поэтому не удалось определить, сколько систем и ракет HAWK есть в наличии.

Вероятно, США сначала отправят ракеты-перехватчики для системы HAWK Украине, поскольку пока неясно, достаточно ли установок находятся в хорошем состоянии — системы были на хранении десятилетиями.

Объявление возможного пакета помощи с системами HAWK рассматривается на этой неделе — официальные лица США предупреждали ранее, что размер и состав пакетов помощи могут быстро меняться.

СПРАВКА. Система HAWK основана на технологии времен войны во Вьетнаме, но несколько раз модернизировалась — HAWK является предшественником системы противоракетной обороны PATRIOT производства Raytheon Technologies (RTX.N), которая пока не рассматривается Украиной. Всего, включая изготовленные по лицензии в других странах, произведено более 40 000 установок HAWK. По данным каталога Jane’s вероятность поражения цели одной ракетой составляет 0,56 (56%), модификация I-Hawk улучшила этот показатель до 0,85 (85%).

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Дмитро Гриниченко

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