UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США рассматривают передачу Украине ПВО HAWK. Это предшественник системы Patriot — Reuters

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 09:59
США рассматривают передачу Украине ПВО HAWK. Это предшественник системы Patriot — Reuters - Фото
Система ПВО Hawk (Фото: Flickr)

В Вашингтоне рассматривают передачу Украине зенитно-ракетного комплекса HAWK, который был предтечей системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Американцы говорят, что Белый дом рассматривает возможность отправки старых комплексов ПВО HAWK в Украине, чтобы помочь стране защититься от атак беспилотников и ракет. 

Отмечается, что ракеты-перехватчики HAWK станут модернизацией переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. В администрации президента США Джо Байдена отказались от официальных комментариев, поэтому не удалось определить, сколько систем и ракет HAWK есть в наличии. 

Вероятно, США сначала отправят ракеты-перехватчики для системы HAWK Украине, поскольку пока неясно, достаточно ли установок находятся в хорошем состоянии — системы были на хранении десятилетиями.

Объявление возможного пакета помощи с системами HAWK рассматривается на этой неделе — официальные лица США предупреждали ранее, что размер и состав пакетов помощи могут быстро меняться. 

СПРАВКА. Система HAWK основана на технологии времен войны во Вьетнаме, но несколько раз модернизировалась — HAWK является предшественником системы противоракетной обороны PATRIOT производства Raytheon Technologies (RTX.N), которая пока не рассматривается Украиной. Всего, включая изготовленные по лицензии в других странах, произведено более 40 000 установок HAWK. По данным каталога Jane’s вероятность поражения цели одной ракетой составляет 0,56 (56%), модификация I-Hawk улучшила этот показатель до 0,85 (85%).

Читайте также: Кулеба поговорил с Блинкеном о ПВО, Остин с Резниковым и Столтенбергом – о "грязной бомбе" 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина США война пво военная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 