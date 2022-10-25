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Кулеба поговорил с Блинкеном о ПВО, Остин с Резниковым и Столтенбергом – о "грязной бомбе"

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 08:12
Кулеба поговорил с Блинкеном о ПВО, Остин с Резниковым и Столтенбергом – о
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (Фото - Twitter Dmytro Kuleba)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его американский коллега Энтони Блинкен созвонились и в разговоре "сосредоточились" на поставках Украине средств противовоздушной обороны и боеприпасов. О беседе сообщили обе стороны.

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Глава МИД написал в Twitter о "подробном и откровенном" обсуждении с главой Госдепартамента того, как прекратить ядерный шантаж России, пропаганда которой обвиняет Украину в намерении использовать "грязную бомбу" на южном фронте.

"Благодарен за подтверждение непоколебимой поддержки США при любых обстоятельствах. Евроатлантическая солидарность с Украиной необходима", – подчеркнул Кулеба.

Госсекретарь "подтвердил неизменную поддержку США Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии, зверств и риторики вокруг так называемых "грязных бомб" в Украине".

Блинкен "отметил готовность работать с союзниками и партнерами, чтобы продолжать удовлетворять потребности Украины в области безопасности на поле боя", – говорится в пресс-релизе на сайте Госдепа.

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Глава Минобороны США Ллойд Остин у себя в Twitter рассказал, что созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы "подтвердить поддержку США" и сообщить, что Вашингтон "отвергает публичные и ложные обвинения России в отношении Украины, любой предлог для эскалации Россией своей незаконной и неоправданной войны".

Позднее Остин написал, что поговорил и с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о лжи России о "грязной бомбе" Украины.

"Мы вместе с союзниками по НАТО поддерживаем Украину", – добавил он традиционное.

Євген Пилипенко
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