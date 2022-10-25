Кулеба поговорил с Блинкеном о ПВО, Остин с Резниковым и Столтенбергом – о "грязной бомбе"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его американский коллега Энтони Блинкен созвонились и в разговоре "сосредоточились" на поставках Украине средств противовоздушной обороны и боеприпасов. О беседе сообщили обе стороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава МИД написал в Twitter о "подробном и откровенном" обсуждении с главой Госдепартамента того, как прекратить ядерный шантаж России, пропаганда которой обвиняет Украину в намерении использовать "грязную бомбу" на южном фронте.

"Благодарен за подтверждение непоколебимой поддержки США при любых обстоятельствах. Евроатлантическая солидарность с Украиной необходима", – подчеркнул Кулеба.

Госсекретарь "подтвердил неизменную поддержку США Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии, зверств и риторики вокруг так называемых "грязных бомб" в Украине".

Блинкен "отметил готовность работать с союзниками и партнерами, чтобы продолжать удовлетворять потребности Украины в области безопасности на поле боя", – говорится в пресс-релизе на сайте Госдепа.

Читайте также: Залужный: Россия врет о "грязной бомбе". Мне все равно, буду защищать Украину

Глава Минобороны США Ллойд Остин у себя в Twitter рассказал, что созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы "подтвердить поддержку США" и сообщить, что Вашингтон "отвергает публичные и ложные обвинения России в отношении Украины, любой предлог для эскалации Россией своей незаконной и неоправданной войны".

Позднее Остин написал, что поговорил и с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о лжи России о "грязной бомбе" Украины.

"Мы вместе с союзниками по НАТО поддерживаем Украину", – добавил он традиционное.

24 октября Столтенберг заявил о "грязной бомбе", что все видели эту модель поведения России "в Сирии и перед вторжением".

Также вчера Кулеба пригласил МАГАТЭ поискать "грязную бомбу" в Украине. Там согласились.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.