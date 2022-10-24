Столтенберг о "грязной бомбе": Видели эту модель поведения РФ в Сирии и перед вторжением

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал абсурдом заявления Кремля о том, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу", и напомнил, что подобная модель поведения со стороны РФ уже наблюдалась в Сирии и перед полномасштабным вторжением России в Украину в конце февраля. Об этом он сказал в интервью Politico.

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Генсек НАТО считает абсурдным говорить, что Украина применит "грязную бомбу" на своей собственной территории, за освобождение которой так упорно борется.

По его словам, Альянс обеспокоен тем, что риторика России может быть частью ее давней модели поведения.

"Что нас беспокоит, так это то, что это часть модели, которую мы видели раньше в России – в Сирии, а также в начале войны или непосредственно перед началом [полномасштабной] войны в феврале. Россия обвиняет других в том, что она намерена сделать сама", — сказал он.

В своем Twitter Столтенберг сообщил, что провел разговор по этому поводу с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Союзники НАТО отвергают это обвинение. Россия не должна использовать его как предлог для эскалации. Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины", – заявил генсек Альянса.

23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу позвонил министрам обороны США, Франции, Турции и Британии и повторил им этот вброс. Сегодня за звонки взялся глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Россия врет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории, заявили госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Британии Джеймс Клеверли и Франции Катрин Колонна.

Глава МИД Дмитрий Кулеба пригласил экспертов МАГАТЭ приехать в Украину и проверить лживые обвинения РФ о "грязной бомбе". Рафаэль Гросси согласился.

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Оксана Житнюк

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