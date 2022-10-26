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Пентагон уже получил две системы ПВО NASAMS. В ближайшее время их передадут Украине

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 07:24
Пентагон уже получил две системы ПВО NASAMS. В ближайшее время их передадут Украине - Фото
ЗРК NASAMS (Фото: Raytheon)

Правительство США получило два комплекса противовоздушной обороны NASAMS от компании-производителя Raytheon Technologies — в ближайшее время системы передадут Украине. Об этом в эфире канала CNBC сообщил исполнительный директор компании Грег Хейс.

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По его словам, две системы ПВО компания передала правительству несколько недель назад. Он отметил, что NASAMS будут установлены в Украине  в ближайшее время.

Хейс сказал, что данные комплексы могут сбивать в небе все — от беспилотников до баллистических ракет и истребителей. 

СПРАВКА. NASAMS — ЗРК средней дальности. Основное назначение – уничтожение воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. Система может поражать цели на расстоянии более 160 км. Батарея зенитно-ракетного комплекса NASAMS второго поколения состоит из 12 пусковых установок (каждая несёт шесть ракет AIM-120 AMRAAM), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell.

  • 27 августа Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на производство зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Стоимость сделки – $182 млн.
  • Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. 
  • Военнослужащие Вооруженных Сил Украины заканчивают курс обучения работе с NASAMS и "вскоре" эти системы противовоздушной обороны малого-среднего радиуса заступят на службу в Украине, заявлял министр обороны Алексей Резников.

Читайте также: США рассматривают передачу Украине ПВО HAWK. Это предшественник системы Patriot — Reuters 

Дмитро Гриниченко
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Украина США война пво военная помощь NASAMS
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