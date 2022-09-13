Как бы в Польшу: в Израиле придумали, как передать Украине системы перехвата БПЛА – СМИ

Неназванная израильская компания якобы поставляет Украине системы для перехвата и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов через Польшу. Об этом сообщило издание Zman.co.il.

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По информации израильского издания, компания поставляет передовые системы борьбы с беспилотниками в Польшу и официально уведомляет об этом Минобороны Израиля, а затем польский партнер "подпольно" передает оборудование в Украину.

Автор издания утверждает, что о такой схеме ему сообщил "источник в компании". Название компании в публикации не указано.

В марте "антидроновые ружья" EDM4S производства Израиля передал Украине президент Литвы Гитанас Науседа. По открытым данным, Литва закупила их еще в 2020 году.

Издание Newsru.co.il отмечает, что Минобороны Израиля может быть заинтересовано в практической проверке систем противодействия дронам в боевых условиях против иранских ударных БПЛА, которые Москва недавно приобрела у Тегерана и уже пытается применять в Украине.

Израиль является одним из признанных лидеров в разработке и производстве систем защиты от БПЛА.

Независимых подтверждений или опровержений опубликованной Zman.co.il информации в настоящее время нет.

В конце августа представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что, по данным США, Россия получила от Ирана боевые беспилотные летательные аппараты. В то же время первый заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель 6 сентября официально подтвердил, что, по данным Вашингтона, Россия намерена использовать полученные от Ирана дроны на поле боя в Украине.

9 сентября США ввели санкции против иранских компаний, причастных к производству дронов и поставкам вооружений в Россию.

Сергій Бережний

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