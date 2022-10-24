Министр обороны Израиля обещает Украине поддержку, но без оружия: разговор с Резниковым

Министры обороны Украины и Израиля в понедельник, 24 октября, провели телефонный разговор. Израильский министр Бени Ганц сказал Алексею Резникову, что его страна будет поддерживать Украину на фоне российского вторжения, но из-за "оперативных ограничений" не может передать оружие, пишет The Times of Israel.

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Офис Ганца сообщил, что он получил новую информацию о войне и выразил соболезнования по поводу утраченных жизней и тяжелой гуманитарной ситуации в Украине.

Министр пообещал гуманитарную поддержку Украине и помощь в виде "систем защиты", но без оружия.

Резников и Ганц договорились немедленно начать переговоры о поставках гражданских систем оповещения и поддерживать контакт в течение следующих недель для обсуждения других вопросов.

Министерство обороны Украины пока не сообщало о переговорах с Ганцем.

18 октября Украина официально обратилась к Израилю с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны и соответствующие технологии.

На следующий день Ганц заявил, что Израиль не поставляет вооружение Украине, несмотря на использование Россией иранских боевых беспилотников для ударов по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам.

В апреле Израиль впервые с начала войны решил передать Украине шлемы и бронежилеты.

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Андрій Водяний

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