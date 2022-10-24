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Министр обороны Израиля обещает Украине поддержку, но без оружия: разговор с Резниковым

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 16:24
Министр обороны Израиля обещает Украине поддержку, но без оружия: разговор с Резниковым - Фото
Фото: EPA

Министры обороны Украины и Израиля в понедельник, 24 октября, провели телефонный разговор. Израильский министр Бени Ганц сказал Алексею Резникову, что его страна будет поддерживать Украину на фоне российского вторжения, но из-за "оперативных ограничений" не может передать оружие, пишет The Times of Israel.

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Офис Ганца сообщил, что он получил новую информацию о войне и выразил соболезнования по поводу утраченных жизней и тяжелой гуманитарной ситуации в Украине.

Министр пообещал гуманитарную поддержку Украине и помощь в виде "систем защиты", но без оружия.

Резников и Ганц договорились немедленно начать переговоры о поставках гражданских систем оповещения и поддерживать контакт в течение следующих недель для обсуждения других вопросов.

Министерство обороны Украины пока не сообщало о переговорах с Ганцем.

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Андрій Водяний
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Алексей Резников Израиль оружие военная помощь бени ганц
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