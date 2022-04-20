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Израиль впервые с начала войны передаст Украине шлемы и бронежилеты

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 17:08
Израиль впервые с начала войны передаст Украине шлемы и бронежилеты - Фото
Бени Ганц (Фото: EPA)

Министерство обороны Израиля решило передать Украине шлемы и бронежилеты для медицинских работников и спасателей, работающих в зоне боевых действий. Об этом сообщил министр обороны Израиля Бени Ганц после разговора с украинским министром Алексеем Резниковым.

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До сих пор Израиль оказывал Украине исключительно гуманитарную помощь, поэтому отправка военного снаряжения – пусть и для нужд гражданских лиц – является определенным изменением политики.

Разговор министров касался также мирных усилий, которые прилагает премьер-министр Израиля Нафтали Бенет для прекращения войны. Ганц добавил, что хотел донести позицию Израиля о поддержке Украины.

"Мы обсудили экзистенциальные угрозы Украине и право на самооборону. Среди прочего, обсуждалась важность гуманитарной помощи со стороны Израиля. Спасибо за поддержку", – написал в Twitter после разговора Резников.

Андрей Водяный
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Алексей Резников Израиль бени ганц
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