Иранские операторы БПЛА находятся и в Крыму, и в Беларуси – министр обороны
Иранские армейские инструкторы-операторы беспилотников есть как во временно оккупированном Крыму, так и в союзной российским оккупантам Беларуси. Об этом заявил в интервью каналу Fox News министр обороны Алексей Резников.
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На слова интервьюера "Были сообщения, что иранские инструкторы – в Крыму" министр ответил "да, это правда". "Что насчет Беларуси?" – спросил его сотрудник канала.
"Уверен, что они также и в Беларуси, потому что иранские дроны применяют с двух основных направлений: с юга – с Крыма, и с севера – из Беларуси. Они используют Беларусь как плацдарм", – ответил Резников.
На уточняющий вопрос "знаете ли вы, сколько их там?" глава Минобороны сказал – "не имеет значения, 10 или 20; достаточно и одного".
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Интервьюер не отставал: "Но вы можете подтвердить, что личный состав армии Ирана есть и в Крыму, и в Беларуси?"
"Да, по данным нашей разведки, – это правда", – ответил глава Минобороны.
OSINT-группа Беларускі Гаюн предположила, что "шахеды" с севера запускают из беларуского сектора зоны отчуждения ЧАЭС в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, "где фактически закрытая территория и нет никого, кроме охраны, и есть места, где не ловит даже мобильная связь, не говоря уже об интернете". Возможно, запуск враг производит из упраздненных деревень Уласы и/или Кожушки.
- С осени враг массово применяет иранские барражирующие боеприпасы Shahed-136 и намного реже разведчики Mohajer-6 против Украины, преимущественно против гражданской критической инфраструктуры.
- Иран, как и их союзник Россия, применяет тактику отрицания очевидного и говорит, что они "ни при чем" и свои дроны в РФ не поставляли.
- 25 октября Израиль заявил, что предоставит США доказательства использования иранских БПЛА против Украины.
- 26 октября СМИ США сообщили, что РФ вербует на войну с Украиной бывших афганских коммандос, Иран помогает.
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