Иранские операторы БПЛА находятся и в Крыму, и в Беларуси – министр обороны

Иранские армейские инструкторы-операторы беспилотников есть как во временно оккупированном Крыму, так и в союзной российским оккупантам Беларуси. Об этом заявил в интервью каналу Fox News министр обороны Алексей Резников.

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На слова интервьюера "Были сообщения, что иранские инструкторы – в Крыму" министр ответил "да, это правда". "Что насчет Беларуси?" – спросил его сотрудник канала.

"Уверен, что они также и в Беларуси, потому что иранские дроны применяют с двух основных направлений: с юга – с Крыма, и с севера – из Беларуси. Они используют Беларусь как плацдарм", – ответил Резников.

На уточняющий вопрос "знаете ли вы, сколько их там?" глава Минобороны сказал – "не имеет значения, 10 или 20; достаточно и одного".

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Интервьюер не отставал: "Но вы можете подтвердить, что личный состав армии Ирана есть и в Крыму, и в Беларуси?"

"Да, по данным нашей разведки, – это правда", – ответил глава Минобороны.

OSINT-группа Беларускі Гаюн предположила, что "шахеды" с севера запускают из беларуского сектора зоны отчуждения ЧАЭС в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, "где фактически закрытая территория и нет никого, кроме охраны, и есть места, где не ловит даже мобильная связь, не говоря уже об интернете". Возможно, запуск враг производит из упраздненных деревень Уласы и/или Кожушки.

Євген Пилипенко

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