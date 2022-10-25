Израиль предоставит США доказательства использования иранских беспилотников против Украины

Президент Израиля Ицхак Герцог во время встречи в Вашингтоне 26 октября предоставит официальным лицам США доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины. Об этом сообщает The Times of Israel.

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В частности, Герцог должен встретиться с президентом США Джо Байденом. Перед отъездом президент Израиля заявил, что самой актуальной темой повестки дня будет "иранская угроза, дестабилизирующая не только Ближний Восток, но и весь мир".

В офисе Герцога заявили во вторник, что президент поделится фотодоказательствами, показывающими, что Россия использует иранские беспилотники в войне против Украины. Израильские службы безопасности идентифицировали фрагменты используемых против Украины беспилотников именно как иранского происхождения.

В заявлении утверждается, что "несмотря на отрицание Ираном и попытки скрыть их иранское происхождение, добавляя российские надписи", очевидно, что части беспилотников "идентичны" иранским, сообщает издание.

"Иран еще раз доказывает, что ему нельзя доверять, и что в каждом регионе, где есть убийства, страдания и ненависть, есть Иран. Иранское оружие играет центральную роль в глобальной дестабилизации, и международное сообщество должно извлечь сейчас этот урок", — заявил Герцог.

Сегодня, 25 октября, президент Израиля встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который сказал, что иранские беспилотники приводят к "ужасным" последствиям в Украине.

"Мы вместе выступаем против опасных, дестабилизирующих и терроризирующих действий, которые Иран предпринимает в регионе и далеко за его пределами. Предоставление Ираном беспилотников России для дальнейшей агрессии против Украины и украинского народа демонстрирует ужасные результаты в Украине, и мы полны решимости этому противостоять", — сказал Блинкен.

18 октября Украина официально обратилась к Израилю с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны и соответствующие технологии.

На следующий день министр обороны страны Бенни Ганц заявил, что Израиль не поставляет вооружение Украине, несмотря на использование Россией иранских боевых беспилотников для ударов по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам.

25 октября премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что Израиль все больше обеспокоен "опасной близостью" России и Ирана и ежедневно проводит оценки для пересмотра своей позиции по войне России против Украины.

Вадим Ребрина

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