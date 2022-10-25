Премьер Израиля: Мы не будем игнорировать близость России и Ирана. Нужно реагировать
Израиль все больше выражает обеспокоенность "опасной близостью" России и Ирана и ежедневно проводит оценки для пересмотра своей позиции насчет войны России против Украины. Об этом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид в интервью The Jerusalem Post.
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По его словам, Израиль будет реагировать на сближение России и Ирана, который поставляет вооружения Москве для войны против Украины.
"Часть проделываемой нами работы связана с очень опасной близостью, которая создается между Россией и Ираном. Это не то, что мы собираемся игнорировать или ничего не делать. Поэтому нам нужно ежедневно пересматривать ситуацию и реагировать", — сказал Лапид.
Он отметил, что проводит "тесные" консультации с США по поводу вопроса России и Ирана.
На вопрос о том, что мешает Израилю поставить Украине системы противоракетной обороны, он ответил, что "уравновешивает два соображения".
"Во-первых, мы на стороне Украины. Мы их поддерживаем. Мы только что проголосовали в ООН, заявив миру, что никогда не примем аннексию четырех областей. Мы до сих пор единственная страна в мире, которая построила полевой госпиталь в Украине. Другое соображение заключается в том, чтобы обеспечить постоянную защиту интересов национальной безопасности Израиля", — заявил премьер.
- 18 октября Украина официально обратилась к Израилю с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны и соответствующие технологии.
- На следующий день министр обороны страны Бенни Ганц заявил, что Израиль не поставляет вооружение Украине, несмотря на использование Россией иранских боевых беспилотников для ударов по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам.
- Экс-премьер-министр и лидер оппозиции Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против поставок оружия Украине, аргументируя это тем, что оно может попасть в руки Ирана.
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