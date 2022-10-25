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Премьер Израиля: Мы не будем игнорировать близость России и Ирана. Нужно реагировать

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 10:32
Премьер Израиля: Мы не будем игнорировать близость России и Ирана. Нужно реагировать - Фото
Яир Лапид (Фото: EPA)

Израиль все больше выражает обеспокоенность "опасной близостью" России и Ирана и ежедневно проводит оценки для пересмотра своей позиции насчет войны России против Украины. Об этом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид в интервью The Jerusalem Post.

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По его словам, Израиль будет реагировать на сближение России и Ирана, который поставляет вооружения Москве для войны против Украины. 

"Часть проделываемой нами работы связана с очень опасной близостью, которая создается между Россией и Ираном. Это не то, что мы собираемся игнорировать или ничего не делать. Поэтому нам нужно ежедневно пересматривать ситуацию и реагировать", — сказал Лапид. 

Он отметил, что проводит "тесные" консультации с США по поводу вопроса России и Ирана. 

На вопрос о том, что мешает Израилю поставить Украине системы противоракетной обороны, он ответил, что "уравновешивает два соображения". 

"Во-первых, мы на стороне Украины. Мы их поддерживаем. Мы только что проголосовали в ООН, заявив миру, что никогда не примем аннексию четырех областей. Мы до сих пор единственная страна в мире, которая построила полевой госпиталь в Украине. Другое соображение заключается в том, чтобы обеспечить постоянную защиту интересов национальной безопасности Израиля", — заявил премьер.

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвало Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

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Дмитро Гриниченко
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