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Зеленский предупредил Израиль: Путин поможет Ирану создать ядерное оружие в обмен на дроны

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 17:59
Зеленский предупредил Израиль: Путин поможет Ирану создать ядерное оружие в обмен на дроны - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия расплачивается с Ираном за дроны и баллистические ракеты помощью в разработке ядерного оружия. Об этом он сказал на саммите демократии Haaretz в понедельник, 24 октября.

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Зеленский заявил, что Россия не может победить Украину в реальном столкновении на поле боя, потому начала использовать тактику воздушных атак с использованием иранских беспилотников.

Один из таких ударов недавно уничтожил в Киеве историческое здание, построенное еще до Первой мировой войны предпринимателем Иоселианом Левом, старостой одной из киевских синагог. "Он видел столько всего, а был уничтожен иранским дроном. Как и многие другие объекты в Украине", – сказал президент Украины.

Он рассказал участникам саммита, что Россия заказала у Ирана более 2000 дронов Shahed и собирается покупать баллистические ракеты.

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвал Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

"Как вы думаете, чем Россия платит Ирану за это? Неужели Иран заинтересовали просто деньги? Вероятно, вовсе не деньги, а российское содействие иранской ядерной программе", – заявил президент Украины.

Он заявил, что у Украины нет своего "железного купола" и достаточно эффективной системы противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы защитить от воздушных атак. Израиль же, к которому Украина обращается за помощью с 2014 года, отказывается ее предоставлять.

Зеленский призвал Израиль выбрать с кем он – "с демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".

"Рашизму помогает Иран, получая за это что-то для себя. Нам помогают многие демократические страны, но мы хотели бы и вашей помощи", – сказал президент.

"Я благодарю народ Израиля за понимание и помощь, в частности медицинскую, которую мы получили от вашего общества. Спасибо вам и всем медиа Израиля, которые распространяют правду об этой войне и осуждают российский террор. Спасибо всем вашим людям, выходившим на улицы после начала полномасштабной войны. И мы видели: нас поддерживают на Земле обетованной. Верю, что мы увидим поддержку и в небе", – заявил Зеленский.

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Андрій Водяний
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Владимир Зеленский Россия Израиль Иран пво ядерное оружие
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