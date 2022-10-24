Зеленский предупредил Израиль: Путин поможет Ирану создать ядерное оружие в обмен на дроны
Президент Владимир Зеленский считает, что Россия расплачивается с Ираном за дроны и баллистические ракеты помощью в разработке ядерного оружия. Об этом он сказал на саммите демократии Haaretz в понедельник, 24 октября.
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Зеленский заявил, что Россия не может победить Украину в реальном столкновении на поле боя, потому начала использовать тактику воздушных атак с использованием иранских беспилотников.
Один из таких ударов недавно уничтожил в Киеве историческое здание, построенное еще до Первой мировой войны предпринимателем Иоселианом Левом, старостой одной из киевских синагог. "Он видел столько всего, а был уничтожен иранским дроном. Как и многие другие объекты в Украине", – сказал президент Украины.
Он рассказал участникам саммита, что Россия заказала у Ирана более 2000 дронов Shahed и собирается покупать баллистические ракеты.
"Как вы думаете, чем Россия платит Ирану за это? Неужели Иран заинтересовали просто деньги? Вероятно, вовсе не деньги, а российское содействие иранской ядерной программе", – заявил президент Украины.
Он заявил, что у Украины нет своего "железного купола" и достаточно эффективной системы противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы защитить от воздушных атак. Израиль же, к которому Украина обращается за помощью с 2014 года, отказывается ее предоставлять.
Зеленский призвал Израиль выбрать с кем он – "с демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".
"Рашизму помогает Иран, получая за это что-то для себя. Нам помогают многие демократические страны, но мы хотели бы и вашей помощи", – сказал президент.
"Я благодарю народ Израиля за понимание и помощь, в частности медицинскую, которую мы получили от вашего общества. Спасибо вам и всем медиа Израиля, которые распространяют правду об этой войне и осуждают российский террор. Спасибо всем вашим людям, выходившим на улицы после начала полномасштабной войны. И мы видели: нас поддерживают на Земле обетованной. Верю, что мы увидим поддержку и в небе", – заявил Зеленский.
- 17 октября, когда Россия атаковала иранскими беспилотниками Shahed-136 центр Киева и другие города Украины, МИД официально обвинил Иран в соучастии в агрессии против Украины.
- Союз России и Ирана является серьезной угрозой, на которую нужно обращать пристальное внимание, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.
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