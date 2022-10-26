РФ вербует на войну с Украиной бывших афганских коммандос, Иран помогает – Foreign Policy

Члены элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана, которые были брошены Соединенными Штатами и западными союзниками, когда страна пала перед талибами в прошлом году, говорят, что к ним обращаются с предложениями присоединиться к российским оккупантам в войне против Украины. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на свои источники.

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Многочисленные источники в афганских вооруженных силах и службах безопасности сообщили изданию, что обученная США легкая пехота, которая почти 20 лет сражалась бок о бок с американскими и другими союзными спецподразделениями, может сыграть решающую роль в достижении Россией своих целей на поле боя в Украине.

По оценкам FP, в Афганистане или соседних странах остались от 20 000 до 30 000 афганских добровольцев-коммандос, было эвакуировано всего несколько сотен старших офицеров.

Соединенные Штаты потратили почти $90 млрд на создание афганских национальных сил обороны и безопасности. Хотя силы в целом были некомпетентны и передали страну талибам за считанные недели, коммандос всегда пользовались большим уважением, поскольку их обучали морские котики США и британская специальная авиационная служба, пишет издание.

Многие афганские спецназовцы все еще ждут эвакуации в Соединенные Штаты или Великобританию. По словам источников FP в афганских службах безопасности, это потенциально делает их легкой добычей для российских вербовщиков. Бывший высокопоставленный сотрудник афганской службы безопасности, пожелавший остаться неназванным, сказал, что их интеграция в российские вооруженные силы "изменит правила игры" на поле боя в Украине.

Бывший чиновник, который также был офицером афганского спецназа, сказал, что, по его мнению, за вербовкой Россией афганского спецназа стоит ЧВК Вагнера. "Их лучше использовать западным союзникам, чтобы они воевали на стороне украинцев. Они не хотят воевать за россиян, потому что россияне враги. Но что еще им делать?" – сказал собеседник издания.

Некоторые бывшие спецназовцы говорят, что с ними связывались через WhatsApp и Signal с предложениями присоединиться к РФ в войне против Украины. Бывшие афганские военные говорят, что до 10 000 бывших коммандос могут согласиться на предложения России.

35-летний бывший капитан коммандос, скрывающийся в Афганистане, сказал, что помог нескольким бывшим коллегам связаться с военкоматом в Тегеране. По его словам, рекрутов переправляли из Афганистана в Иран, а затем в Россию. Что произошло дальше, неясно: "Когда они принимают предложение России, телефоны спецназовцев отключаются. Они действуют очень скрытно", — сказал бывший капитан.

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Вадим Ребрина

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