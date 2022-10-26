Не ставьте лайки на весы с победой. Маляр призвала осторожнее писать о поставках оружия

В Минобороны настоятельно рекомендуют использовать информацию о поставках вооружения Украине только из определенного перечня источников. Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Основное, что нужно запомнить – кто является источником официальной и достоверной информации о поставках оружия в Украину", – отметила она

Маляр перечислила следующие источники:

1) президент,

2) министр обороны,

3) главнокомандующий ВСУ,

4) официальные должностные лица стран-партнеров, оказывающих военную помощь.

"Всем остальным настоятельно рекомендуем подавать и использовать информацию о поставках вооружения только обнародованную упомянутыми источниками. С обязательной ссылкой на источник", – написала Маляр.

"Не ставьте на весы с нашей победой лайки и просмотры", – добавила замминистра.

Ранее канал CNBC со ссылкой на исполнительного директора компании Raytheon Technologies Грега Хейса сообщил, что правительство США получило два комплекса противовоздушной обороны NASAMS от Raytheon Technologies и что в ближайшее время системы передадут Украине.

Вадим Ребрина

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