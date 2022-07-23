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Польша готовит мегаконтракт с Кореей: купит танки, самолеты, гаубицы

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 04:43
Польша готовит мегаконтракт с Кореей: купит танки, самолеты, гаубицы - Фото
Фото: EPA

Польша объявила о планах приобрести 180 корейских танков K2 Black Panther, а также 48 самолетов FA-50. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, пишет польское издание wPolityce.

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Соглашение, предусматривающее также поставки орудий-гаубиц К9, планируется подписать на следующей неделе.

Первые поставки танков и гаубиц можно ожидать уже в текущем году, прогнозирует Блащак. Самолеты должны быть доставлены в Польшу в 2023 году.

Министр объяснил необходимость перевооружения тем, что Польша отдала Украине большое количество своих танков, а дальнейшее производство Т-72 стало невозможным, так как запчасти к ним импортировались из России.

Вместо этого Польша договорилась о закупке 250 современных американских танков Abrams и 116 подержанных "но все еще очень эффективных" Abrams. По словам Блащака, "Абрамсы" вдвое, а то и втрое превосходят Т-72 по боевой эффективности.

"Плюс корейские "черные пантеры", то есть танки K2. Уже в этом году нам будут поставлены первые единицы, всего в первой партии 180 танков. В конечном итоге эти танки будут производиться в Польше", – сказал Блащак.

Танк K2 Black Panther производит южнокорейская корпорация Hyundai Rotem, у которой Украина перед Евро-2012 приобрела десять скоростных электропоездов. При массе 55 тонн танк благодаря двигателю мощностью 1500 л.с. способен разгоняться до 75 км/ч.

Он оснащен 120-мм пушкой, способной производить до 15 выстрелов в минуту.

Корейские FA-50 должны заменить устаревшие советские самолеты.

"Мы заинтересованы в закупке трех эскадрилий, то есть 48 машин. Первые экземпляры будут доставлены в Польшу в следующем году. Мы завершаем переговоры по этому поводу, мы близки к завершению. В целом это будет скачок боеспособности нашей армии", — заявил министр.

FA-50 – легкий штурмовик, разработанный компанией Korea Aerospace Industries вместе с Lockheed Martin на базе самолетов T-50 Golden Eagle. Это самая совершенная и современная на сегодня версия T-50.

Издание Defense News пишет, что Польша подпишет контракт на 180 танков K2 стоимостью $2,3 млрд с опцией еще на 400 машин до 2030 года (их стоимость – плюс $6,1 млрд). Стоимость 48 самолетов – $2,6 млрд, 670 гаубиц – $3-3,8 млрд.

Андрей Водяный
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Мариуш Блащак польша оружие южная корея танки самолеты K2 гаубицы FA-50
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