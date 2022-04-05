Польша подписала контракт на 250 танков Abrams, первые поступят еще в этом году

Министр обороны Польши Мариуш Блащак во вторник, 5 апреля, подписал контракт на поставку 250 американских танков Abrams для Войска Польского. Как сообщает Польское радио, первые 28 танков будут переданы еще в этом году.

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Контракт рассчитан на пять лет, завершить его планируется в 2026-м.

Сумма сделки составляет более $4,7 млрд.

Танки поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии.

"Секретарь обороны США Остин подчеркнул, что в Польшу будут поставлены танки Abrams в самой современной версии, которой еще нет у других союзников США. То есть через два года, после того, как эти танки поступили в армию США, ими вооружается Войско Польское", – сказал Блащак.

Министр национальной обороны Польши добавил, что поставки вооружения в Польшу из США важны в контексте "происходящего за восточной границей Польши".

"Укрепление Войска Польского – это задача, которую польские власти последовательно выполняют для сдерживания агрессора", – сказал министр.

Abrams – основной боевой танк США, выпускаемый с 1980 года. Стоит на вооружении армии, морской пехоты в США и других странах. Названы в честь генерала Крейтона Абрамса. Это один из самых тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 тонны. В работе Abrams используются новаторские решения, включая компьютерную систему управления огнем и раздельным хранением боезапаса.

Польша впервые сообщила о намерении купить 250 американских танков M1A2 Abrams в новой версии SEPv3 в июле 2021 года. В середине февраля 2022 года продажи были согласованы Государственным департаментом США.

Андрей Водяный

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