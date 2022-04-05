Польша подписала контракт на 250 танков Abrams, первые поступят еще в этом году
Министр обороны Польши Мариуш Блащак во вторник, 5 апреля, подписал контракт на поставку 250 американских танков Abrams для Войска Польского. Как сообщает Польское радио, первые 28 танков будут переданы еще в этом году.
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Контракт рассчитан на пять лет, завершить его планируется в 2026-м.
Сумма сделки составляет более $4,7 млрд.
Танки поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии.
"Секретарь обороны США Остин подчеркнул, что в Польшу будут поставлены танки Abrams в самой современной версии, которой еще нет у других союзников США. То есть через два года, после того, как эти танки поступили в армию США, ими вооружается Войско Польское", – сказал Блащак.
Министр национальной обороны Польши добавил, что поставки вооружения в Польшу из США важны в контексте "происходящего за восточной границей Польши".
"Укрепление Войска Польского – это задача, которую польские власти последовательно выполняют для сдерживания агрессора", – сказал министр.
- Польша впервые сообщила о намерении купить 250 американских танков M1A2 Abrams в новой версии SEPv3 в июле 2021 года. В середине февраля 2022 года продажи были согласованы Государственным департаментом США.
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