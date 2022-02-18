Польша закупит 250 самых современных американских танков

Госдеп утвердил продажу Польше 250 самых современных танков для усиления обороноспособности. Об этом написал в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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"Госдепартамент одобрил продажу 250 танков Abrams в современной версии M1A2 SEPv3", – сказано в сообщении.

Блащак назвал решение Госдепа "важной новостью для безопасности Польши". Он добавил, что приобретение танков усилит обороноспособность страны.

По словам главы Минобороны, контракт с США будет одним из самых важных договоров о вооружении в истории Польши.

СПРАВКА. Abrams — основной боевой танк США, выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии, морской пехоты США и других стран. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. Это один из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 тонны. В работе Abrams используются новаторские решения, включая компьютерную систему управления огнем и раздельное хранение боезапаса.

В июне 2021 года анонсировалась закупка Польшей 250 американских танков Abrams M1A2 SEPv3 в последней модификации.

1 февраля 2022 года сообщалось, что Польша готова передать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Grom своей разработки, дроны и различные боеприпасы.

2 февраля Польша одобрила поставку современных переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun для ВСУ.

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Яна Катасонова

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