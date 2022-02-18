UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Польша закупит 250 самых современных американских танков

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 10:38
Польша закупит 250 самых современных американских танков - Фото
Танки Abrams армии США (фото - скриншот YouTube)

Госдеп утвердил продажу Польше 250 самых современных танков для усиления обороноспособности. Об этом написал в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Госдепартамент одобрил продажу 250 танков Abrams в современной версии M1A2 SEPv3", – сказано в сообщении.

Блащак назвал решение Госдепа "важной новостью для безопасности Польши". Он добавил, что приобретение танков усилит обороноспособность страны.

По словам главы Минобороны, контракт с США будет одним из самых важных договоров о вооружении в истории Польши.

Скриншот Twitter
СПРАВКА. Abrams — основной боевой танк США, выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии, морской пехоты США и других стран. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. Это один из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 тонны. В работе Abrams используются новаторские решения, включая компьютерную систему управления огнем и раздельное хранение боезапаса.
  • В июне 2021 года анонсировалась закупка Польшей 250 американских танков Abrams M1A2 SEPv3 в последней модификации. 
  • 1 февраля 2022 года сообщалось, что Польша готова передать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Grom своей разработки, дроны и различные боеприпасы. 
  • 2 февраля Польша одобрила поставку современных переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun для ВСУ.

Читайте также: NLAW, Javelin, SMAW-D. Какие страны и чем помогают Украине прямо сейчас: карта

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
госдеп польша танки продажа Abrams
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 