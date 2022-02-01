Польша предлагает Украине ПЗРК Grom, боеприпасы и дроны

Польша готова передать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Grom своей разработки, дроны и различные боеприпасы. Об этом на брифинге перед сегодняшним визитом в Киев сообщил премьер страны Матеуш Моравецкий.

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Вчера глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох объявил, что Варшава приняла решение предоставить Украине оружие для защиты от российской агрессии.

"Мы солидарны с нашими соседями по той угрозе, которую они испытывают со стороны России, но солидарности и этих слов сегодня недостаточно. Нужно превратить их в действие. Вот почему мы готовы передать оборонительное оружие", – сказал Моравецкий.

Когда его попросили уточнить, какой именно ассортимент вооружений подразумевается под "оборонительным", он ответил: "Боеприпасы, Grom и разные типы беспилотников, предназначенные для защиты".

СПРАВКА. ПЗРК Grom предназначен для сбивания низколетящих воздушных целей. Принят на вооружение в 1995-м. Дальность стрельбы – 500-5500 м, высота полета поражаемых целей – 10-3500 м, их скорость – от 320 м/с вдогон до 400 м/с навстречу. Калибр - 72 мм, длина - 1,65 м, масса в боевом положении – 18,5 кг, ракеты – 10,25 кг. Приводится в боевое положение за 15 с. Выпускаются усовершенствованные варианты Grom-2 и Piorun (отдельный ПЗРК).



. ПЗРК Grom предназначен для сбивания низколетящих воздушных целей. Принят на вооружение в 1995-м. Дальность стрельбы – 500-5500 м, высота полета поражаемых целей – 10-3500 м, их скорость – от 320 м/с вдогон до 400 м/с навстречу. Калибр - 72 мм, длина - 1,65 м, масса в боевом положении – 18,5 кг, ракеты – 10,25 кг. Приводится в боевое положение за 15 с. Выпускаются усовершенствованные варианты Grom-2 и Piorun (отдельный ПЗРК).

Сегодня, 1 февраля, в Украину прибудут с визитом и Моравецкий, и премьер Великобритании Борис Джонсон. Лондон работает над развитием союза Украина–Польша–Британия. Будет ли сегодня подписана декларация о таком союзе, неизвестно.

28 января 2022 года собирался польский Совнацбез для обсуждения рисков нового вторжения России в Украину и возможных последствий.

Эстония, как и некоторые другие страны, призывает Германию "прислушиваться к украинцам", а не стоять в сторонке. По мнению главы МИД Кулебы, украинцы "будут десятилетиями помнить" отказ Берлина от помощи Украине оборонительным оружием.

Некоторые страны оказывают Украине помощь на фоне угрозы нового вторжения России непублично, сообщил министр обороны Резников.

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Евгений Пилипенко

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