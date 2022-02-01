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Польша предлагает Украине ПЗРК Grom, боеприпасы и дроны

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 09:33
Польша предлагает Украине ПЗРК Grom, боеприпасы и дроны - Фото
Матеуш Моравецкий (фото — EPA)

Польша готова передать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Grom своей разработки, дроны и различные боеприпасы. Об этом на брифинге перед сегодняшним визитом в Киев сообщил премьер страны Матеуш Моравецкий.

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Вчера глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох объявил, что Варшава приняла решение предоставить Украине оружие для защиты от российской агрессии.

"Мы солидарны с нашими соседями по той угрозе, которую они испытывают со стороны России, но солидарности и этих слов сегодня недостаточно. Нужно превратить их в действие. Вот почему мы готовы передать оборонительное оружие", – сказал Моравецкий.

Когда его попросили уточнить, какой именно ассортимент вооружений подразумевается под "оборонительным", он ответил: "Боеприпасы, Grom и разные типы беспилотников, предназначенные для защиты".

СПРАВКА. ПЗРК Grom предназначен для сбивания низколетящих воздушных целей. Принят на вооружение в 1995-м. Дальность стрельбы – 500-5500 м, высота полета поражаемых целей – 10-3500 м, их скорость – от 320 м/с вдогон до 400 м/с навстречу. Калибр - 72 мм, длина - 1,65 м, масса в боевом положении – 18,5 кг, ракеты – 10,25 кг. Приводится в боевое положение за 15 с. Выпускаются усовершенствованные варианты Grom-2 и Piorun (отдельный ПЗРК).

Сегодня, 1 февраля, в Украину прибудут с визитом и Моравецкий, и премьер Великобритании Борис Джонсон. Лондон работает над развитием союза Украина–Польша–Британия. Будет ли сегодня подписана декларация о таком союзе, неизвестно.

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Евгений Пилипенко
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