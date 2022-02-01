Польша предлагает Украине ПЗРК Grom, боеприпасы и дроны
Польша готова передать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Grom своей разработки, дроны и различные боеприпасы. Об этом на брифинге перед сегодняшним визитом в Киев сообщил премьер страны Матеуш Моравецкий.
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Вчера глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох объявил, что Варшава приняла решение предоставить Украине оружие для защиты от российской агрессии.
"Мы солидарны с нашими соседями по той угрозе, которую они испытывают со стороны России, но солидарности и этих слов сегодня недостаточно. Нужно превратить их в действие. Вот почему мы готовы передать оборонительное оружие", – сказал Моравецкий.
Когда его попросили уточнить, какой именно ассортимент вооружений подразумевается под "оборонительным", он ответил: "Боеприпасы, Grom и разные типы беспилотников, предназначенные для защиты".
Сегодня, 1 февраля, в Украину прибудут с визитом и Моравецкий, и премьер Великобритании Борис Джонсон. Лондон работает над развитием союза Украина–Польша–Британия. Будет ли сегодня подписана декларация о таком союзе, неизвестно.
- 28 января 2022 года собирался польский Совнацбез для обсуждения рисков нового вторжения России в Украину и возможных последствий.
- Эстония, как и некоторые другие страны, призывает Германию "прислушиваться к украинцам", а не стоять в сторонке. По мнению главы МИД Кулебы, украинцы "будут десятилетиями помнить" отказ Берлина от помощи Украине оборонительным оружием.
- Некоторые страны оказывают Украине помощь на фоне угрозы нового вторжения России непублично, сообщил министр обороны Резников.
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