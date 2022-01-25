Дуда созывает Совет нацбезопасности из-за ситуации вокруг Украины
В Польше в пятницу, 28 января, соберется Совет национальной безопасности для обсуждения рисков нового вторжения России в Украину и возможных последствий этого. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет РАР.
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"Я хочу, чтобы встреча Совета нацбезопасности состоялась в пятницу, потому что тогда состоятся консультации и с другими союзниками, в частности, я говорю о странах Балтии", – отметил он.
По словам Дуды, по итогам встреч с партнерами он планирует поделиться своим видением ситуации с польскими политиками.
Президент Польши пообещал предоставить полную информацию. Он высказал надежду, что участники встречи "отнесутся серьезно к разговору о безопасности".
Дуда добавил, что накануне разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он участвовал в видеоконференции с лидерами США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, ЕС и НАТО. Содержание конференции засекречено, но Дуда раскрыл некоторые подробности: "обсуждали ситуацию вокруг Украины и на восточном фланге НАТО в связи с действиями России, передвижением российских войск".
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