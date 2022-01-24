НАТО перебрасывает новые силы на восточный фланг и приводит войска в боеготовность
Вооруженные силы стран НАТО в Восточной Европе переводятся в состояние повышенной готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания. Усиление обороны союзников стало необходимым, поскольку Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее, сказано в сегодняшнем заявлении Альянса.
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В заявлении перечислены оборонительные меры, принятые странами НАТО в последние дни.
- Дания отправляет фрегат в Балтийское море и намерена направить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе.
- Испания направляет корабли для присоединения к Военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.
- Франция выразила готовность отправить в Румынию свои подразделения.
- Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для патрулирования воздушного пространства в регионе, а также назначат один корабль и наземные подразделения в резерв Сил быстрого реагирования НАТО.
- Соединенные Штаты также ясно дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "приветствует действия союзников, которые предоставляют дополнительные силы для НАТО". Он сказал, что Альянс будет и дальше принимать все необходимые оборонительные меры для защиты себя и всех своих союзников, в том числе через усиление обороны своего восточного фланга.
Заявление напоминает, что НАТО является оборонительным союзом и усилило военное присутствие в восточной части Альянса "в ответ на незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году". До 2014 года в восточной части Альянса межнациональных сил НАТО не было.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- На следующей неделе США должны предоставить письменный ответ на требования РФ, после чего главы дипломатий должны встретиться вновь.
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