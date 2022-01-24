НАТО перебрасывает новые силы на восточный фланг и приводит войска в боеготовность

Вооруженные силы стран НАТО в Восточной Европе переводятся в состояние повышенной готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания. Усиление обороны союзников стало необходимым, поскольку Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее, сказано в сегодняшнем заявлении Альянса.

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В заявлении перечислены оборонительные меры, принятые странами НАТО в последние дни.

- Дания отправляет фрегат в Балтийское море и намерена направить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе.

- Испания направляет корабли для присоединения к Военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

- Франция выразила готовность отправить в Румынию свои подразделения.

- Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для патрулирования воздушного пространства в регионе, а также назначат один корабль и наземные подразделения в резерв Сил быстрого реагирования НАТО.

- Соединенные Штаты также ясно дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "приветствует действия союзников, которые предоставляют дополнительные силы для НАТО". Он сказал, что Альянс будет и дальше принимать все необходимые оборонительные меры для защиты себя и всех своих союзников, в том числе через усиление обороны своего восточного фланга.

Заявление напоминает, что НАТО является оборонительным союзом и усилило военное присутствие в восточной части Альянса "в ответ на незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году". До 2014 года в восточной части Альянса межнациональных сил НАТО не было.

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Сергей Бережной

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