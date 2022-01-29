Джонсон посетит Украину и поговорит с Путиным, чтобы избежать кровопролития – The Guardian
На следующей неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит Украину и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным на фоне опасений из-за возможности российского вторжения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.
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Отмечается, что Джонсон "полон решимости ускорить дипломатические меры и усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе в ближайшие дни".
"Он повторит необходимость, чтобы Россия отступила и включилась в дипломатические переговоры", – заявил представитель Даунинг-Стрит.
Джонсон рассмотрит ряд вариантов сдерживания российской агрессии в регионе, включая усиление обороны НАТО после заседания Минобороны в эти выходные.
- На прошлой неделе Великобритания начала передавать Украине тысячи гранатометов, в Борисполе каждый день разгружали британские самолеты. По данным журналиста Юрия Бутусова, Британия передала Украине лучшие противотанковые гранатометы NLAW для боев в городе.
- Британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что на фоне угрозы российского вторжения Великобритания может начать поставки Украине еще большего количества оружия.
- Уоллес не надеется на "дипломатический прорыв" в переговорах с Россией и не исключает, что вторжение РФ все же может произойти.
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