Джонсон посетит Украину и поговорит с Путиным, чтобы избежать кровопролития – The Guardian

На следующей неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит Украину и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным на фоне опасений из-за возможности российского вторжения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

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Отмечается, что Джонсон "полон решимости ускорить дипломатические меры и усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе в ближайшие дни".

"Он повторит необходимость, чтобы Россия отступила и включилась в дипломатические переговоры", – заявил представитель Даунинг-Стрит.

Джонсон рассмотрит ряд вариантов сдерживания российской агрессии в регионе, включая усиление обороны НАТО после заседания Минобороны в эти выходные.

Владислав Сердюк

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