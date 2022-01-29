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Джонсон посетит Украину и поговорит с Путиным, чтобы избежать кровопролития – The Guardian

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2022, 11:15
Джонсон посетит Украину и поговорит с Путиным, чтобы избежать кровопролития – The Guardian - Фото
Борис Джонсон (скриншот видео parliamentlive.tv)

На следующей неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит Украину и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным на фоне опасений из-за возможности российского вторжения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве. 

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Отмечается, что Джонсон "полон решимости ускорить дипломатические меры и усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе в ближайшие дни".

"Он повторит необходимость, чтобы Россия отступила и включилась в дипломатические переговоры", – заявил представитель Даунинг-Стрит. 

Джонсон рассмотрит ряд вариантов сдерживания российской агрессии в регионе, включая усиление обороны НАТО после заседания Минобороны в эти выходные.

Читайте также: Во имя всех людей в Европе. Полный перевод статьи министра обороны Великобритании

Владислав Сердюк
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