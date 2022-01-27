Глава Минобороны Великобритании о шансах остановить Путина: Я не настроен оптимистично
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес не надеется на "дипломатический прорыв" в переговорах с Россией и не исключает, что вторжение РФ все же может произойти. Об этом он сказал в комментарии ВВС.
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По словам министра, все еще есть "шанс", что новое вторжение России в Украину можно будет остановить, но он добавил: "Я не настроен оптимистично".
Уоллес сообщил, что скоро он отправится в Москву для переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу.
За последнюю неделю Британия поставила Украине 2000 противотанковых комплексов NLAW и отправила своих инструкторов для обучения украинских войск. По его словам, Великобритания также не исключает отправки Украине дополнительного вооружения.
Однако не все союзники по НАТО решаются пойти на аналогичные меры, и Уоллес надеется, что переубедит их. Он посетил Нидерланды – там рассматривают возможность поставки бронежилетов и снайперских винтовок в Украину, пишет издание.
Также Уоллес все еще надеется, что Германия изменит свою позицию по оказанию помощи Украине и по остановке Северного потока-2 в случае нового вторжения РФ.
- На прошлой неделе Великобритания начала передавать Украине тысячи гранатометов, в Борисполе каждый день разгружали британские самолеты. По данным журналиста Юрия Бутусова, Британия передала Украине лучшие противотанковые гранатометы NLAW для боев в городе.
- Британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что на фоне угрозы российского вторжения Великобритания может начать поставки Украине еще большего количества оружия.
- Тем временем Германия последовательно отказывается давать Украине оружие и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО. Также в Германии призывают "осмотрительно" подходить к выбору санкций против России и "учитывать последствия". По данным Bloomberg, ФРГ настаивает не включать в пакет санкций ограничения для энергетического сектора.
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