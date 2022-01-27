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Глава Минобороны Великобритании о шансах остановить Путина: Я не настроен оптимистично

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 16:57
Глава Минобороны Великобритании о шансах остановить Путина: Я не настроен оптимистично - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес не надеется на "дипломатический прорыв" в переговорах с Россией и не исключает, что вторжение РФ все же может произойти. Об этом он сказал в комментарии ВВС.

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По словам министра, все еще есть "шанс", что новое вторжение России в Украину можно будет остановить, но он добавил: "Я не настроен оптимистично".

Уоллес сообщил, что скоро он отправится в Москву для переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу

За последнюю неделю Британия поставила Украине 2000 противотанковых комплексов NLAW и отправила своих инструкторов для обучения украинских войск. По его словам, Великобритания также не исключает отправки Украине дополнительного вооружения.

Однако не все союзники по НАТО решаются пойти на аналогичные меры, и Уоллес надеется, что переубедит их. Он посетил Нидерланды – там рассматривают возможность поставки бронежилетов и снайперских винтовок в Украину, пишет издание.

Также Уоллес все еще надеется, что Германия изменит свою позицию по оказанию помощи Украине и по остановке Северного потока-2 в случае нового вторжения РФ.

Читайте также: Во имя всех людей в Европе. Полный перевод статьи министра обороны Великобритании

Оксана Житнюк
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