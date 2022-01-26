Санкции против РФ. Германия настаивает на исключениях для энергосектора – Bloomberg
Германия настаивает не включать в пакет возможных санкций против России ограничения для энергетического сектора, если будут приняты меры по блокировке доступа российских банков к операциям в долларах. Об этом, ссылаясь на источники и документы, сообщает Bloomberg.
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Германия обеспокоена тем, что без такого исключения поставки энергии в Европу могут оказаться под угрозой, говорится в одном из документов.
По словам неназванного чиновника, это исключение, вероятно, может стать частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет применен в случае нового вторжения РФ в Украину.
При этом "исключение" не предотвратит возможные меры против Северного потока-2, сказал чиновник.
По данным издания, несколько других крупных европейских стран тоже заявили о необходимости исключений в обсуждаемых санкциях и настаивали на "переходных периодах", прежде чем ограничения полноценно вступят в силу. Предлагается сделать исключения для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов.
- В последние дни напряжение в отношениях между Германией и Украиной выросло после скандальных заявлений немецких политиков и принципиального отказа Берлина поставлять Киеву оружие на фоне угрозы нового вторжения РФ.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию не поощрять новое нападение РФ на Украину.
- Канцлер Германии Олаф Шольц призвал "осмотрительно" подходить к выбору санкций против России и "учитывать последствия".
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