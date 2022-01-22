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Кулеба – Германии: Прекратите поощрять новое нападение Путина на Украину

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2022, 14:55
Кулеба – Германии: Прекратите поощрять новое нападение Путина на Украину - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию не поощрять своими заявлениями и действиями новое нападение президента России Владимира Путина на Украину. Об этом он написал в Twitter.

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Он заявил, что уровню украинско-немецких отношений и текущей ситуации с безопасностью не соответствуют:

– недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оружия, в частности через непредоставление на это разрешения третьим странам;

колебание по вопросу об отключении РФ от системы международных платежей SWIFT в случае вторжения;

заявления о бесперспективности возвращения Крыма.

По его словам, сейчас как никогда важно единство Запада по отношению к России, для сдерживания РФ прилагаются огромные усилия.

"Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину", – заявил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что Украина благодарна Германии за поддержку, предоставленную с 2014 года, и дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского конфликта.

"Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями", – подытожил он.

Кулеба – Германии: Прекратите поощрять новое нападение Путина на Украину

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Марк Сировой
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