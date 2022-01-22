Кулеба – Германии: Прекратите поощрять новое нападение Путина на Украину
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию не поощрять своими заявлениями и действиями новое нападение президента России Владимира Путина на Украину. Об этом он написал в Twitter.
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Он заявил, что уровню украинско-немецких отношений и текущей ситуации с безопасностью не соответствуют:
– недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оружия, в частности через непредоставление на это разрешения третьим странам;
– колебание по вопросу об отключении РФ от системы международных платежей SWIFT в случае вторжения;
– заявления о бесперспективности возвращения Крыма.
По его словам, сейчас как никогда важно единство Запада по отношению к России, для сдерживания РФ прилагаются огромные усилия.
"Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину", – заявил глава МИД.
Кулеба подчеркнул, что Украина благодарна Германии за поддержку, предоставленную с 2014 года, и дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского конфликта.
"Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями", – подытожил он.
- Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.
- 21 января WSJ сообщил, что Германия не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник неоднократно призывал Германию рассмотреть вопрос предоставления оружия Украине.
- 22 января глава ВМС Кай-Ахим Шенбах заявил, что оккупированный Россией Крым "не вернется", а Путин может заслуживать "уважения". Украина требует от Берлина публично опровергнуть эти слова.
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