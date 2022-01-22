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Глава ВМС Германии заявил, что Крым не вернется, а Путин может заслуживать уважения

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2022, 13:22
Глава ВМС Германии заявил, что Крым не вернется, а Путин может заслуживать уважения - Фото
Кай-Аким Шенбах (скриншот видео Kiel Munition Clearance Week, YouTube)

Глава Военно-морских Сил Германии Кай-Ахим Шенбах считает, что оккупированный Россией Крым "не вернется" Украине, а президент РФ Владимир Путин "возможно, заслуживает уважения". Об этом он заявил во время дискуссии в индийском аналитическом центре Manohar Parrikar IDSA.

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По его мнению, Путин на самом деле хочет уважения, а не "интегрировать в Россию маленькую полосу украинской земли" или расколоть Европейский Союз.

"На самом деле он хочет уважения, быть на одном уровне… Предоставить кому-то уважение – это низкая цена или вообще отсутствие цены. Это легко – дать ему уважение, которого он требует и, возможно, заслуживает", – сказал Шенбах.

По его словам, Россия – это "старая", "большая", "христианская" и "важная страна", которая нужна и Германии, и Индии в противостоянии с Китаем. Он считает, что России "надо дать шанс" в отношениях с ЕС и США, чтобы она не сблизилась с Пекином, который нуждается в ресурсах РФ.

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При этом Шенбах признал: Россия не является демократией с точки зрения западных стран. По его словам, Запад не может согласиться "с тем, что Россия делает в Чечне и других местах".

"Это должно быть рассмотрено, как и то, что происходит в Украине. Крымский полуостров потерян, и никогда не вернется. Это факт. И мы должны понять, что вопросы политики – это вопросы фактов и эмоций", – сказал он.

По его мнению, Украина также не соответствует требованиям членства в НАТО, поскольку Донбасс "оккупирован российской армией или теми, кого они называют повстанцами".

Грузия, по его мнению, соответствует требованиям НАТО, но брать ее в Альянс "неразумно". При этом Шенбах считает, что нельзя давать России право вето по вопросу членства в НАТО пока нейтральных Швеции и Финляндии.

LIGA.net обратилась за комментарием в Министерство иностранных дел с просьбой отреагировать на слова главы немецкого флотам. Послушать описанный фрагмент речи Шенбаха можно на видео с 01:31:40.

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Марк Сировой
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