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Россия запретила въезд на свою территорию главе Европарламента и еще семерым чиновникам ЕС

30.04.2021, 19:21
Россия запретила въезд на свою территорию главе Европарламента и еще семерым чиновникам ЕС - Фото
Мария Захарова (фото - ЕРА)

Россия в ответ на санкции Евросоюза за преследование оппозиционера Алексея Навального и репрессии против представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне запретила въезд на свою территорию восьмерым чиновникам структур Евросоюза и отдельных стран ЕС. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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ЕС 2 и 22 марта ввел санкции в общей сложности против шестерых россиян.

РФ запретила въезд следующим лицам:

- главе Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварсу Аболиньшу,

- директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу,

- члену французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жаку Мэру,

- руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху,

- главе Европарламента Давиду-Марии Сассоли,

- главе Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Осе Скотту,

- главе Языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску,

- заместителю председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.

  • 2 марта Европейский Союз ввел санкции против четырех чиновников России в связи с заключением в РФ оппозиционера Алексея Навального и серьезных нарушений прав человека.
  • 22 марта под санкции попали глава отдела МВД по городу Аргуну, Чечня, Аюб Катаев и командир подразделения "Терек" Абузайд Висмурадов. Они ответственны за преследования сексуальным меньшинств в Чечне. 
Вадим Ребрина
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Россия санкции ЕС алексей навальный лгбт чечня
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