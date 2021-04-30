Россия запретила въезд на свою территорию главе Европарламента и еще семерым чиновникам ЕС
Россия в ответ на санкции Евросоюза за преследование оппозиционера Алексея Навального и репрессии против представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне запретила въезд на свою территорию восьмерым чиновникам структур Евросоюза и отдельных стран ЕС. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
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ЕС 2 и 22 марта ввел санкции в общей сложности против шестерых россиян.
РФ запретила въезд следующим лицам:
- главе Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварсу Аболиньшу,
- директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу,
- члену французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жаку Мэру,
- руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху,
- главе Европарламента Давиду-Марии Сассоли,
- главе Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Осе Скотту,
- главе Языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску,
- заместителю председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.
- 2 марта Европейский Союз ввел санкции против четырех чиновников России в связи с заключением в РФ оппозиционера Алексея Навального и серьезных нарушений прав человека.
- 22 марта под санкции попали глава отдела МВД по городу Аргуну, Чечня, Аюб Катаев и командир подразделения "Терек" Абузайд Висмурадов. Они ответственны за преследования сексуальным меньшинств в Чечне.
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